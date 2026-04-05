"Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии, пишут СМИ
12:13 05.04.2026 (обновлено: 12:32 05.04.2026)
"Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии, пишут СМИ
"Наполи" не будет препятствовать, если главный тренер команды Антонио Конте решит вернуться в сборную Италии по футболу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
в мире, италия, босния и герцеговина, антонио конте, аурелио де лаурентис, дженнаро гаттузо, наполи
Футбол, В мире, Италия, Босния и Герцеговина, Антонио Конте, Аурелио Де Лаурентис, Дженнаро Гаттузо, Наполи
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Наполи" не будет препятствовать, если главный тренер команды Антонио Конте решит вернуться в сборную Италии по футболу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира. Сборная Италии не может квалифицироваться на мировое первенство с 2014 года. В пятницу Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера национальной команды.
"Вся кровь высохла": великого Гаттузо заслуженно выгнали из сборной Италии
Основным претендентом на замену Гаттузо считается Конте. По информации источника, если тренер примет предложение Итальянской федерации футбола (FIGC), президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не станет препятствовать уходу Конте, несмотря на действующий до 2027 года контракт.
Конте 56 лет. Он руководил сборной Италии в 2014-2016 годах, под его руководством итальянцы дошли до четвертьфинала Евро-2016. В 2024 году Конте возглавил "Наполи", с которым в первом сезоне стал чемпионом Серии А. Также он тренировал итальянские "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену", "Ювентус", "Интер", английские "Челси" и "Тоттенхэм".
Итальянские футболисты требовали бонус за выход на ЧМ, пишут СМИ
