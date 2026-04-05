"Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии, пишут СМИ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Наполи" не будет препятствовать, если главный тренер команды Антонио Конте решит вернуться в сборную Италии по футболу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира. Сборная Италии не может квалифицироваться на мировое первенство с 2014 года. В пятницу Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера национальной команды.
Основным претендентом на замену Гаттузо считается Конте. По информации источника, если тренер примет предложение Итальянской федерации футбола (FIGC), президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не станет препятствовать уходу Конте, несмотря на действующий до 2027 года контракт.
Конте 56 лет. Он руководил сборной Италии в 2014-2016 годах, под его руководством итальянцы дошли до четвертьфинала Евро-2016. В 2024 году Конте возглавил "Наполи", с которым в первом сезоне стал чемпионом Серии А. Также он тренировал итальянские "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену", "Ювентус", "Интер", английские "Челси" и "Тоттенхэм".