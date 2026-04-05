"Старые пердуны": Траньков заявил, что на "Русском вызове" все перепуталось

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступивший вместе с Татьяной Волосожар в субботу на турнире шоу-программ "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости, что хотел бы больше видеть в следующих подобных соревнованиях молодых звезд, которые сейчас сидели в жюри, а не таких ветеранов, как он сам.

"Если этот турнир нравится зрителям и есть хорошие рейтинги на ТВ, то нет повода его закрывать. Но, как бы я ни любил все то, что мы делаем с Первым каналом и с федерацией для развития фигурного катания, для меня это не самое значимое и любимое событие. Нам приятно в нем участвовать, видеть на трибунах наших болельщиков. Их все меньше с каждым годом, но они есть, они приносят баннеры, пишут позитивные вещи в интернете. Будем ли мы выступать в нем дальше, решают организаторы. Но я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел сейчас в жюри", - сказал 42-летний Траньков.

"Их время кататься, а не сидеть и оценивать мои выступления на пятом десятке, - добавил фигурист. - Миша Коляда, Аня Щербакова, Женя Медведева – это украшение любого турнира на льду. Рановато им сидеть, строить серьезные лица и выставлять оценки. В фигурном катании есть много чемпионов и призеров Олимпиад, прошедших огромный спортивный и творческий путь. Они могли бы оценивать катание спортсменов. Так что мое пожелание к турниру – больше видеть на льду не нас, старых пердунов, а ребят, которых знают зрители. Уверен, что на трибунах были те, кто спрашивал своих мам, кто такие Волосожар и Траньков".

Собеседник агентства также пожелал видеть более творческий подход со стороны участников. "Развиваться в плане творчества, потому что не все номера были сложными с точки зрения поиска идей. В том числе и те, что получили призы. У некоторых ребят креатива не хватает, с другой стороны, они учатся, катаясь бок о бок с нами, с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым , с Сашей Степановой и Ваней Букиным. Привожу в пример дуэты, потому что мне это ближе, но побеждать всегда будут одиночники, я это всегда говорил. Возможно, как-то искусственно это изменят, но фигурное катание смотрит в большинстве женская часть населения, а она больше любит мужское одиночное катание", - отметил Траньков.