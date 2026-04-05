13:24 05.04.2026
"Старые пердуны": Траньков заявил, что на "Русском вызове" все перепуталось
Траньков считает, что в "Русском вызове" должны участвовать молодые фигуристы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТатьяна Волосожар и Максим Траньков
Татьяна Волосожар и Максим Траньков - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступивший вместе с Татьяной Волосожар в субботу на турнире шоу-программ "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости, что хотел бы больше видеть в следующих подобных соревнованиях молодых звезд, которые сейчас сидели в жюри, а не таких ветеранов, как он сам.
Волосожар и Траньков, исполнившие программу на тему из фильма Андрея Тарковского "Солярис", заняли третье место по итогам оценок жюри, однако по итогу с учетом голосования зрителей стали 11-ми. Жюри состояло из двух панелей – деятелей искусства (певица Пелагея, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокорева, актриса Екатерина Климова, оперный певец Ильдар Абдразаков) и спортсменов (Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда).
Траньков высказался о судействе турнира "Русский вызов"
Вчера, 12:59
"Если этот турнир нравится зрителям и есть хорошие рейтинги на ТВ, то нет повода его закрывать. Но, как бы я ни любил все то, что мы делаем с Первым каналом и с федерацией для развития фигурного катания, для меня это не самое значимое и любимое событие. Нам приятно в нем участвовать, видеть на трибунах наших болельщиков. Их все меньше с каждым годом, но они есть, они приносят баннеры, пишут позитивные вещи в интернете. Будем ли мы выступать в нем дальше, решают организаторы. Но я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел сейчас в жюри", - сказал 42-летний Траньков.
"Их время кататься, а не сидеть и оценивать мои выступления на пятом десятке, - добавил фигурист. - Миша Коляда, Аня Щербакова, Женя Медведева – это украшение любого турнира на льду. Рановато им сидеть, строить серьезные лица и выставлять оценки. В фигурном катании есть много чемпионов и призеров Олимпиад, прошедших огромный спортивный и творческий путь. Они могли бы оценивать катание спортсменов. Так что мое пожелание к турниру – больше видеть на льду не нас, старых пердунов, а ребят, которых знают зрители. Уверен, что на трибунах были те, кто спрашивал своих мам, кто такие Волосожар и Траньков".
Собеседник агентства также пожелал видеть более творческий подход со стороны участников. "Развиваться в плане творчества, потому что не все номера были сложными с точки зрения поиска идей. В том числе и те, что получили призы. У некоторых ребят креатива не хватает, с другой стороны, они учатся, катаясь бок о бок с нами, с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым, с Сашей Степановой и Ваней Букиным. Привожу в пример дуэты, потому что мне это ближе, но побеждать всегда будут одиночники, я это всегда говорил. Возможно, как-то искусственно это изменят, но фигурное катание смотрит в большинстве женская часть населения, а она больше любит мужское одиночное катание", - отметил Траньков.
"Круто, что есть смешение поколений, может быть, на следующий год ребята решат, что "Стюардесса по имени Жанна" - это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики и Никиты. Понятно, что Вика вынужденно была без коньков из-за травмы, но они стали украшением турнира. Я слышал, что в раздевалке кто-то из молодых возмущался – вот, она даже на лед не вышла. Попробуйте сделать так, попробуйте научиться так летать. Судьи это оценили, продюсеры допустили, значит, все было по правилам", - заключил Траньков.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Гуменник стал победителем турнира шоу-программ "Русский вызов"
4 апреля, 21:31
 
Фигурное катаниеМаксим ТраньковТатьяна Волосожар
 
