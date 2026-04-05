"Спартак" помог "Зениту" и "Краснодару". А "Локо" выбит из золотой гонки - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
21:37 05.04.2026 (обновлено: 01:55 06.04.2026)
https://ria.ru/20260405/spartak-2085334306.html
"Спартак" помог "Зениту" и "Краснодару". А "Локо" выбит из золотой гонки
"Спартак" помог "Зениту" и "Краснодару". А "Локо" выбит из золотой гонки - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
"Спартак" помог "Зениту" и "Краснодару". А "Локо" выбит из золотой гонки
Футболисты московского "Спартака" в родных стенах одолели столичный "Локомотив" в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишили... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-05T21:37:00+03:00
2026-04-06T01:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085334167_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_16faf4bcaf39639906b77fb01dd7d6d7.jpg
https://ria.ru/20260403/rpl-kalendar-2082673328.html
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, пабло солари, даниил денисов, евгений морозов, спартак москва, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Пабло Солари, Даниил Денисов, Евгений Морозов, Спартак Москва, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" помог "Зениту" и "Краснодару". А "Локо" выбит из золотой гонки

"Спартак" в большинстве одолел "Локомотив" в матче 23-го тура РПЛ

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Футболисты московского "Спартака" в родных стенах одолели столичный "Локомотив" в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишили железнодорожников почти всех шансов на борьбу за золотые медали чемпионата страны. О том, как прошла битва в Тушине, рассказываем в оперативном материале РИА Новости Спорт.

Сумасшедшая серия "Спартака"

Только вдумайтесь в этот факт: в августе 2017 года "Локомотив" в шикарном матче на спартаковском стадионе вырвал победу у тогдашнего чемпиона со счетом 4:3. И как отрезало. Вот уже на протяжении почти девяти лет железнодорожники не могут победить в Тушине. Это десять матчей кряду. И в воскресенье, несмотря на то что команда Хуана Карлоса Карседо после передачи Алексея Батракова с углового потеряла Сесара Монтеса и пропустила на 23-й минуте, хозяева смогли перевернуть все с ног на голову. И заслуженно победить.
У москвичей теперь 3-1 в противостояниях сезона-2025/26. До воскресного вечера "красно-белые" две виктории одержали в Кубке России, а вот "Локо" был лучше в первом круге национального первенства — "Спартак" сносит железнодорожников уже три встречи подряд.
Хуан Карлос Карседо

Важнейшая победа Карседо

Пока установки испанского специалиста понять сложно. Да, яркие атаки и преимущество во владении мячом, но "перекос" в правый фланг при неработающем левом, совсем блеклая игра нападающего Ливая Гарсии (заменивший его Манфред Угальде провел тоже невыдающийся матч).
Однако похвалим "Локо", который был поначалу хорош в обороне: хозяевам дали пробить в створ ворот лишь в компенсированное к первому тайму время. Это Пабло Солари пытался отличиться, однако два сейва сотворил Антон Митрюшкин. С другой стороны, "красно-белым" еще и не везло: Даниил Денисов не попал в пустые из убойнейшей позиции.
После перерыва спартаковцы пришли в себя и прижали "Локомотив" к своим воротам. И не только отыгрались благодаря голу с пенальти Эсекьеля Барко, но еще и, оставшись в большинстве, вырвали победу (на 83-й минуте Солари заколотил победный мяч совсем поблекшим железнодорожникам) — теперь Карседо может похвастаться по-настоящему большой победой в новой команде.
Российская премьер-лига (РПЛ)
05 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
2 : 1
Локомотив
66‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
83‎’‎ • Пабло Солари
(Роман Зобнин)
23‎’‎ • Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
Не забей Солари, немало болельщиков бы сказали, что испанцу и "Спартаку" в который раз все испортил судья. Однако и гости имеют претензии к Иналу Танашеву, главному арбитру московского дерби.

Что взбесило "красно-белых"?

В моменте с первым голом два угловых разыгрывал "Спартак", и второй из них закончился попаданием в руку стоявшего у линии ворот Евгения Морозова. Нет никаких сомнений, что это пенальти, вот только как насчет карточки железнодорожнику, который уже имел к тому моменту одну желтую? Именно это и возмутило Карседо и его игроков.
Кстати, позже Морозова все же удалили за грубость в центре поля. Однако даже в случае с красной карточкой действия Танашева не понравились "народной команде", ведь свисток судьи сорвал ей выход один на один.

Чем недовольны железнодорожники?

Спустя пару минут после удаления Морозова Денисов выпрыгнул в собственной штрафной и, сыграв в мяч, локтем заехал по затылку Александру Руденко. Очень похоже на пенальти... Однако и тут промолчал Танашев, решив не наказывать "красно-белых".
"Локомотив" снова без золота

Важнейшие три очка для футболистов Михаила Галактионова потеряны. В активе железнодорожников остаются прежние 44 балла — отставание от лидеров непоправимо увеличилось. Отыграть у такого "Краснодара" восемь очков за семь туров математически возможно, вот только "на практике" в это совсем не верится.
  1. "КРАСНОДАР" (52). В 23-м туре действующие чемпионы России удачно съездили в Грозный, где победили "Ахмат" Станислава Черчесова — 1:0.
  2. "ЗЕНИТ" (51). В другом матче субботы "сине-бело-голубые" ожидаемо взяли верх над "Крыльями Советов" в Санкт-Петербурге (2:1).
У идущего же шестым "Спартака" теперь 41 очко. За "быками" не угнаться, однако за тройку "красно-белые" продолжат биться — до "Локо" отделяют каких-то три балла.
