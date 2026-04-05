"Спартак" в большинстве одолел "Локомотив" в домашнем матче РПЛ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли столичный "Локомотив" в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу "красно-белых", в составе которых мячи забили Эсекьель Барко (66-я минута, с пенальти) и Пабло Солари (83). У гостей после подачи с углового отличился Сесар Монтес (23). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник железнодорожников Евгений Морозов.

Матч команд в первом круге завершился домашней победой "Локомотива" со счетом 4:2. Голевую передачу на Монтеса отдал Алексей Батраков. Теперь на счету полузащитника 12 голов и 9 результативных передач в нынешнем сезоне РПЛ. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом команды.

Команда Хуана Карлоса Карседо, набрав 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 44 баллами идет третьим.