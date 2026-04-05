Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" в большинстве одолел "Локомотив" в домашнем матче РПЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:32 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/spartak-2085333670.html
"Спартак" в большинстве одолел "Локомотив" в домашнем матче РПЛ
2026-04-05T21:32:00+03:00
2026-04-05T21:33:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085328381_0:0:2761:1554_1920x0_80_0_0_d7dd499fb76303f590efdcc3c32cfbcc.jpg
https://ria.ru/20260405/baltika-2085314525.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085328381_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_a3e58835d7c955dc26f30c42569443f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Спартак" в большинстве обыграл "Локомотив" в домашнем матче РПЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва)
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Локомотив (Москва) - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли столичный "Локомотив" в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу "красно-белых", в составе которых мячи забили Эсекьель Барко (66-я минута, с пенальти) и Пабло Солари (83). У гостей после подачи с углового отличился Сесар Монтес (23). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник железнодорожников Евгений Морозов.
Российская премьер-лига (РПЛ)
05 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
2 : 1
Локомотив
66‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
83‎’‎ • Пабло Солари
(Роман Зобнин)
23‎’‎ • Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч команд в первом круге завершился домашней победой "Локомотива" со счетом 4:2. Голевую передачу на Монтеса отдал Алексей Батраков. Теперь на счету полузащитника 12 голов и 9 результативных передач в нынешнем сезоне РПЛ. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом команды.
Команда Хуана Карлоса Карседо, набрав 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 44 баллами идет третьим.
В следующем туре чемпионата России "Спартак" 12 апреля сыграет на выезде с "Ростовом", подопечные Михаила Галактионова в тот же день примут махачкалинское "Динамо".
Гамид Агаларов - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Балтика" сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
Вчера, 18:26
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    45
    64
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала