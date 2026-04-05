В "Спартаке" сделали заявление о задержке Бонгонда в ДР Конго

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" заявил, что будет разбираться в рамках дисциплинарного регламента ФИФА с ситуацией вокруг Федерации футбола ДР Конго, которая не позволила футболистам, в том числе игроку "красно-белых" Тео Бонгонда, вернуться в расположение клубов вовремя.
Сборная ДР Конго 31 марта обыграла команду Ямайки в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года и вышла в финальную часть турнира. Ожидалось, что Бонгонда, который вышел на замену на 56-й минуте, вернется в Россию в ночь на 3 апреля. Позднее СМИ сообщили, что игроки задержались в сборной из-за празднований. Правила ФИФА обязывают футболистов вернуться в свои клубы в течение 48 часов после матча сборной.
"Федерация футбола ДР Конго велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. Это противоречит правилам ФИФА. Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм", - заявили в "Спартаке" журналистам.
В воскресенье "Спартак" примет московский "Локомотив" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Бонгонда в текущем сезоне сыграл за "красно-белых" шесть матчей и не забил голов.