Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" победить в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
22:46 05.04.2026 (обновлено: 23:01 05.04.2026)
Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" победить в матче НХЛ
Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" победить в матче НХЛ

Хет-трик Капризова и гол Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Детройт" в НХЛ

Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" на выезде обыграла "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 5:4 (0:1, 4:0, 1:3) в пользу гостей. У "Детройта" отличился Альберт Юханссон (2), Аксель Сандин-Пелликка (48), Джейти Комфер (52) и Патрик Кейн (55). В составе "Миннесоты" хет-трик оформил российский форвард Кирилл Капризов (22, 33, 59), а также по шайбе забросили россиянин Владимир Тарасенко (28) и Мэтт Болди (21).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Детройт
4 : 5
Миннесота
01:40 • Альберт Йоханссон
(Axel Sandin Pellikka, Патрик Кейн)
47:18 • Axel Sandin Pellikka
(Дилан Ларкин, Лукас Рэймонд)
51:14 • Джей Ти Комфер
(Симон Эдвинссон, Марко Каспер)
54:36 • Патрик Кейн
(Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп)
20:18 • Мэттью Болди
(Юэль Эрикссон Эк)
21:25 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Матс Цуккарелло)
27:03 • Владимир Тарасенко
(Якоб Миддлтон, Райан Хартман)
32:32 • Кирилл Капризов
(Брок Фабер)
58:06 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Матс Цуккарелло)
Оформивший хет-трик Капризов признан первой звездой встречи. На счету 28-летнего россиянина 87 очков (43 гола + 44 передачи) в 75 матчах сезона. Он вышел на третье место в списке снайперов текущего сезона НХЛ и делит его с канадским нападающим "Эдмонтон Ойлерз" Коннором Макдэвидом.
Благодаря данному результату "Монреаль Канадиенс" гарантировал себе место в плей-офф НХЛ в текущем сезоне. Канадский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции со 100 очками.
"Миннесота" выиграла третий матч подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 100 очков. "Детройт" (88) идет на шестом месте в Атлантическом дивизионе.
