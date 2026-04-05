Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" на выезде обыграла "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Миннесота" выиграла третий матч подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 100 очков. "Детройт" (88) идет на шестом месте в Атлантическом дивизионе.