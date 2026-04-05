Рейтинг@Mail.ru
"Интер Майами" сыграл вничью с "Остином", Месси забил мяч головой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:43 05.04.2026
"Интер Майами" сыграл вничью с "Остином", Месси забил мяч головой
2026-04-05T08:43:00+03:00
2026-04-05T09:10:00+03:00
футбол
спорт
майами
лионель месси
луис суарес
интер
mls
остин
майами
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069430839_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_955fa282f70ad5a41e7789a73b5f8133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, майами, лионель месси, луис суарес, интер, mls, остин
Футбол, Спорт, Майами, Лионель Месси, Луис Суарес, Интер, MLS, Остин
"Интер Майами" сыграл вничью с "Остином", Месси забил мяч головой

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Фотография из соцсетей
Лионель Месси. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Интер Майами" сыграл вничью с "Остином" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
05 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Интер Майами
2 : 2
Остин
10‎’‎ • Лео Месси
(Ян Фрей)
81‎’‎ • Луис Суарес
(German Berterame)
06‎’‎ • Guilherme Biro
(Факундо Торрес)
53‎’‎ • Джейден Нельсон
(Мюрто Узуни)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Майами завершилась со счетом 2:2. В составе "Интера" голы забили Лионель Месси (10-я минута), отличившийся ударом головой, и Луис Суарес (82). У "Остина" авторами забитых мячей стали Гильерме Биро (6) и Джейден Нельсон (53).
"Интер Майами" провел первый матч на новом стадионе. Восточная трибуна арены получила название в честь восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Месси, являющегося лучшим бомбардиром в истории команды.
"Интер Майами" (11 очков) после шести игр занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. "Остин" (6) идет 11-м на Западе.
ФутболСпортМайамиЛионель МессиЛуис СуаресИнтерMajor League Soccer 2025Остин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    45
    64
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала