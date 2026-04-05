"Чуть не заплакал": Малкин рассказал об эмоциях от исторического достижения - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Хоккей
09:59 05.04.2026
"Чуть не заплакал": Малкин рассказал об эмоциях от исторического достижения
"Чуть не заплакал": Малкин рассказал об эмоциях от исторического достижения

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признался, что чуть не заплакал, когда болельщики начали скандировать его прозвище после хет-трика и достижения отметки в 1400 очков за клуб по ходу матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пантерз".
В ночь на воскресенье "Питтсбург" на домашней арене обыграл "Флориду" со счетом 9:4. Малкин оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Когда россиянин забросил третью шайбу, болельщики начали скандировать его прозвище - "Джино" - и бросать кепки на лед.
"Это потрясающее достижение. Все-таки одна команда - это очень многое значит. Мне нравится здесь играть. Мне нравится играть с Кросби, Летангом, Карлссоном. У нас сейчас отличная команда. Мы играли с полной самоотдачей. Я не хочу останавливаться и хочу дойти до следующей отметки - 1500 очков. Я чуть не заплакал (после скандирований фанатов). Это очень важно для меня. Давно не делал хет-трик, уже и не вспомню, когда это было в последний раз. Очень много эмоций. Хочу сказать спасибо за поддержку меня и всей команды. Это просто невероятно", - приводятся слова Малкина на сайте клуба.
Признанный первой звездой встречи Малкин набрал 1403 очка (532 гола и 871 передача) за карьеру в чемпионатах НХЛ. В истории клуба он присоединился к Сидни Кросби и Марио Лемье как к единственным игрокам, достигшим этой отметки. Кроме того, россиянин стал 23-м игроком в истории лиги и вторым после действующего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина россиянином, кому удалось достичь и преодолеть отметку в 1400 очков в "регулярках" НХЛ.
Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом".
