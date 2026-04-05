Шайба Маккиннона помогла "Колорадо" обыграть "Даллас" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
01:13 05.04.2026
Шайба Маккиннона помогла "Колорадо" обыграть "Даллас" в матче НХЛ
«Колорадо» обыграл «Даллас» со счетом 2:0 в матче НХЛ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Отличились Мартин Нечас (51-я минута) и Натан Маккиннон (60).
Маккиннон с 51 шайбами является лучшим снайпером лиги. Всего на его счету 122 (51+71) очка в сезоне, он идет третьим в списке бомбардиров после канадца Коннора Макдэвида (126) и россиянина Никиты Кучерова (124).
"Колорадо" со 110 очками занимает первое место в таблице Центрального дивизиона, "Даллас" (102 очка) идет вторым.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Даллас
0 : 2
Колорадо
50:39 • Мартин Некаш
(Арттури Лехконен, Девон Тоус)
59:02 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Джош Мэнсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
