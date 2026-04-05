Рейтинг@Mail.ru
Гол и две передачи Панарина принесли "Лос-Анджелесу" победу над "Торонто" - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
Хоккей
 
05:12 05.04.2026
Гол и две передачи Панарина принесли "Лос-Анджелесу" победу над "Торонто"
Гол и две передачи Панарина принесли "Лос-Анджелесу" победу над "Торонто" - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Гол и две передачи Панарина принесли "Лос-Анджелесу" победу над "Торонто"
Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.04.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
лос-анджелес кингз
торонто мейпл лифс
артемий панарин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076796525_0:218:1081:826_1920x0_80_0_0_c349cc3a0274ca07a87acafaa3412f87.jpg
https://ria.ru/20260405/khokkey-2085251041.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Гол и две передачи Панарина принесли "Лос-Анджелесу" победу над "Торонто" в НХЛ

© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"Артемий Панарин
© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
05 апреля 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
Лос-Анджелес
7 : 6
Торонто
21:11 • Квинтон Байфилд
(Jared Wright, Тревор Мур)
23:55 • Адриан Кемпе
(Мики Андерсон)
34:53 • Артемий Панарин
(Брандт Кларк, Адриан Кемпе)
45:46 • Адриан Кемпе
(Артемий Панарин, Жоэль Эдмундссон)
46:14 • Самуэль Хелениус
(Тейлор Уорд, Коди Сеси)
47:22 • Алекс Лаферьер
(Тревор Мур)
62:33 • Квинтон Байфилд
(Артемий Панарин, Адриан Кемпе)
04:19 • Мэтью Найс
(Макс Доми)
13:42 • Стивен Лоренц
29:18 • Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Мэтью Найс)
39:47 • Истон Коуэн
(Джон Таварес, Мэтью Найс)
49:37 • Ник Робертсон
(Дакота Джошуа)
53:29 • Мэтью Найс
(Джон Таварес, Матиас Маччелли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 7:6 (0:2, 3:2, 3:2, 1:0). В составе "Кингз" шайбы в основное время матча забросили Куинтон Байфилд (22-я минута), Адриан Кемпе (24, 46), российский нападающий Артемий Панарин (35), Самуэль Хелениус (47) и Алекс Лаферрье (48). Автором победного гола в овертайме стал Куинтон Байфилд (63). У "Торонто" отличились Мэтт Нис (5, 54), Стивен Лоренц (14), Джон Таварес (30), Истон Коуэн (40) и Николас Робертсон (50).
Артемий Панарин также отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой матча.
"Лос-Анджелес" одержал третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Торонто" потерпел второе поражение подряд.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Монреаль" обыграл "Нью-Джерси", Демидов забил гол и реализовал буллит
Вчера, 05:05
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Лос-Анджелес КингзТоронто Мейпл ЛифсАртемий Панарин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    45
    64
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала