Гол и две передачи Панарина принесли "Лос-Анджелесу" победу над "Торонто"

Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 7:6 (0:2, 3:2, 3:2, 1:0). В составе "Кингз" шайбы в основное время матча забросили Куинтон Байфилд (22-я минута), Адриан Кемпе (24, 46), российский нападающий Артемий Панарин (35), Самуэль Хелениус (47) и Алекс Лаферрье (48). Автором победного гола в овертайме стал Куинтон Байфилд (63). У "Торонто" отличились Мэтт Нис (5, 54), Стивен Лоренц (14), Джон Таварес (30), Истон Коуэн (40) и Николас Робертсон (50).
Артемий Панарин также отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой матча.
"Лос-Анджелес" одержал третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Торонто" потерпел второе поражение подряд.
