"Монреаль" обыграл "Нью-Джерси", Демидов забил гол и реализовал буллит

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы в основное время матча забросили Джейден Страбл (16-я минута), российский нападающий Иван Демидов (29) и Лэйн Хатсон (30). Автором победного буллита стал Оливер Капанен. У "Девилз" голами отметились Доусон Мерсер (34), Джек Хьюз (38) и Тимо Майер (58).
Иван Демидов также отличился точным броском в буллитной серии.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ передача российского защитника Михаила Сергачева помогла "Юте Маммот" обыграть "Ванкувер Кэнакс" (7:4), гол форварда Максима Шабанова не спас "Нью-Йорк Айлендерс" от поражения в игре с "Каролиной Харрикейнз" (3:4), а "Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Виннипег Джетс" (1:2), несмотря на гол защитника Ивана Проворова и передачу нападающего Кирилла Марченко.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.