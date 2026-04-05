"Монреаль" обыграл "Нью-Джерси", Демидов забил гол и реализовал буллит

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы в основное время матча забросили Джейден Страбл (16-я минута), российский нападающий Иван Демидов (29) и Лэйн Хатсон (30). Автором победного буллита стал Оливер Капанен. У "Девилз" голами отметились Доусон Мерсер (34), Джек Хьюз (38) и Тимо Майер (58).