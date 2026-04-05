Рейтинг@Mail.ru
"Монреаль" обыграл "Нью-Джерси", Демидов забил гол и реализовал буллит - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:05 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/khokkey-2085251041.html
"Монреаль" обыграл "Нью-Джерси", Демидов забил гол и реализовал буллит
"Монреаль" обыграл "Нью-Джерси", Демидов забил гол и реализовал буллит - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
"Монреаль" обыграл "Нью-Джерси", Демидов забил гол и реализовал буллит
Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.04.2026
2026-04-05T05:05:00+03:00
2026-04-05T05:05:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
монреаль канадиенс
нью-джерси девилз
иван демидов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011270772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1434fe83cd56921900aa7a107abcf94.jpg
https://ria.ru/20260405/khokkey-2085250068.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011270772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59aaa3cf0e957480cd47f63517e4f065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, нью-джерси девилз, иван демидов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Нью-Джерси Девилз, Иван Демидов
"Монреаль" обыграл "Нью-Джерси", Демидов забил гол и реализовал буллит

Гол и буллит Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 апреля 2026 • начало в 02:00
Закончен (Б)
Нью-Джерси
3 : 40:1
Монреаль
33:08 • Доусон Мерсер
(Тимо Майер, Нико Хишир)
37:40 • Джек Хьюз
(Йеспер Братт, Йонас Сигенталер)
57:45 • Тимо Майер
(Джек Хьюз, Дуги Хэмилтон)
65:01 • Йеспер Братт (П)
65:01 • Джек Хьюз (П)
15:58 • Джейден Страбл
(Коул Кофилд, Арбер Зекай)
28:12 • Иван Демидов
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
29:28 • Лэйн Хатсон
65:01 • Коул Кофилд (П)
65:01 • Иван Демидов (П)
65:01 • Оливер Капанен (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы в основное время матча забросили Джейден Страбл (16-я минута), российский нападающий Иван Демидов (29) и Лэйн Хатсон (30). Автором победного буллита стал Оливер Капанен. У "Девилз" голами отметились Доусон Мерсер (34), Джек Хьюз (38) и Тимо Майер (58).
Иван Демидов также отличился точным броском в буллитной серии.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ передача российского защитника Михаила Сергачева помогла "Юте Маммот" обыграть "Ванкувер Кэнакс" (7:4), гол форварда Максима Шабанова не спас "Нью-Йорк Айлендерс" от поражения в игре с "Каролиной Харрикейнз" (3:4), а "Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Виннипег Джетс" (1:2), несмотря на гол защитника Ивана Проворова и передачу нападающего Кирилла Марченко.
Вчера, 04:50
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Монреаль КанадиенсНью-Джерси ДевилзИван Демидов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    45
    64
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала