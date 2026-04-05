Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (3:2, 1:0, 2:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Джейкоб Чикран (4-я минута), Дилан Строум (4), Коннор Макмайкл (6), белорусский форвард Алексей Протас (27), Райан Леонард (47) и Том Уилсон (49). У "Баффало" отличились Расмус Далин (7) и Бек Маленстин (13).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием и отметился двумя голевыми передачами. Овечкин достиг отметки в 1831 результативный балл в карьере (1005 голов и 826 передач) в НХЛ с учетом игр в "регулярках" и плей-офф и занял чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, опередив Джо Сакика (1829 очков).