Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"
17.03.2022
04:47 05.04.2026
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало" - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.04.2026
2026-04-05T04:47:00+03:00
2026-04-05T04:47:00+03:00
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, баффало сейбрз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Баффало Сейбрз, Александр Овечкин
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Вашингтон
6 : 2
Баффало
03:15 • Якоб Чичрун
(Александр Овечкин, Пьер-Люк Дюбуа)
03:35 • Дилан Строум
(Алексей Протас, Александр Овечкин)
05:52 • Коннор Макмайкл
(Якоб Чичрун, Пьер-Люк Дюбуа)
26:06 • Алексей Протас
46:26 • Ryan Leonard
(Cole Hutson, Джастин Сурдиф)
48:55 • Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
06:30 • Расмус Дэлин
(Джош Норрис, Алекс Так)
12:15 • Бек Маленстин
(Джордан Гринвэй, Расмус Дэлин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (3:2, 1:0, 2:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Джейкоб Чикран (4-я минута), Дилан Строум (4), Коннор Макмайкл (6), белорусский форвард Алексей Протас (27), Райан Леонард (47) и Том Уилсон (49). У "Баффало" отличились Расмус Далин (7) и Бек Маленстин (13).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием и отметился двумя голевыми передачами. Овечкин достиг отметки в 1831 результативный балл в карьере (1005 голов и 826 передач) в НХЛ с учетом игр в "регулярках" и плей-офф и занял чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, опередив Джо Сакика (1829 очков).
"Вашингтон" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионатах НХЛ. "Баффало", до игры гарантировавший себе участие в плей-офф, потерпел пятое поражение в последних семи матчах.
