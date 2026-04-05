Хет-трик Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Флориду"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
05 апреля 2026 • начало в 00:00
Завершен
00:20 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Эрик Карлссон)
05:06 • Эрик Карлссон
21:51 • Энтони Манта
25:51 • Евгений Малкин
28:27 • Евгений Малкин
29:53 • Эльмер Сёдерблум
37:48 • Рикард Ракелл
38:07 • Райан Ши
43:30 • Евгений Малкин
07:10 • Эй Джей Грир
(Кол Райнхарт, Густав Форслинг)
14:31 • Сет Джонс
48:02 • Ноа Грегор
50:46 • Маки Самоскевич
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 9:4 (2:2, 6:0, 2:1). В составе "Пингвинз" хет-трик оформил российский нападающий Евгений Малкин (26-я, 29-я и 44-я минуты), также голами отметились Ноэль Аччари (1), Эрик Карлссон (6), Энтони Манта (22), Эльмер Седерблом (30), Рикард Ракелль (38) и Райан Ши (39). У "Флориды" отличились Эй Джей Грир (8), Сет Джонс (15), Ноа Грегор (49) и Мэки Самоскевич (51).
Признанный первой звездой матча Евгений Малкин также записал на свой счет голевую передачу. Форвард "Питтсбурга" набрал 1403 очка (532 гола и 871 передача) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Россиянин стал 23-м игроком в истории лиги и вторым после действующего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина россиянином, кому удалось достичь и преодолеть отметку в 1400 очков в "регулярках" НХЛ.
Нападающий "Питтсбурга" Егор Чинахов отметился голевой передачей. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский 13 бросков из 19 и был заменен после шестой пропущенной шайбы. Вратарь "Пантерз" Даниил Тарасов совершил девять сейвов после 12 бросков.
"Питтсбург" одержал третью победу в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Флорида" потерпела четвертое поражение в последних шести играх и лишилась шансов попасть в плей-офф.
Малкин оформил 14-й хет-трик в НХЛ
Вчера, 02:20