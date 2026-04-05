Овечкин стал девятым в списке лучших бомбардиров в НХЛ с учетом плей-офф

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом чемпионатов и плей-офф.

"Вашингтон" принимает "Баффало Сейбрз" в матче регулярного первенства. Овечкин отметился двумя голевыми передачами. Российский нападающий "Вашингтона" достиг отметки в 1831 результативный балл в карьере (1005 голов и 826 передач) в НХЛ с учетом игр в "регулярках" и плей-офф.

По этому показателю Овечкин обошел Джо Сакика (1829 очков) и занял чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Абсолютный рекорд лиги по набранным очкам в чемпионатах и плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки (3237 очков).