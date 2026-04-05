Овечкин стал девятым в списке лучших бомбардиров в НХЛ с учетом плей-офф

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом чемпионатов и плей-офф.
05 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
03:15 • Якоб Чичрун
03:35 • Дилан Строум
05:52 • Коннор Макмайкл
(Якоб Чичрун, Пьер-Люк Дюбуа)
26:06 • Алексей Протас
46:26 • Ryan Leonard
(Cole Hutson, Джастин Сурдиф)
48:55 • Том Уилсон
06:30 • Расмус Дэлин
12:15 • Бек Маленстин
"Вашингтон" принимает "Баффало Сейбрз" в матче регулярного первенства. Овечкин отметился двумя голевыми передачами. Российский нападающий "Вашингтона" достиг отметки в 1831 результативный балл в карьере (1005 голов и 826 передач) в НХЛ с учетом игр в "регулярках" и плей-офф.
По этому показателю Овечкин обошел Джо Сакика (1829 очков) и занял чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Абсолютный рекорд лиги по набранным очкам в чемпионатах и плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки (3237 очков).
Александру Овечкину 40 лет. Российский форвард является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, он забросил 928 шайб в 1568 матчах. Также в его активе 756 передач. В 161 матче в плей-офф НХЛ россиянин оформил 77 голов и сделал 70 передач. Сезон-2025/26 является для Овечкина последним в лиге по его текущему контракту с "Вашингтоном".
