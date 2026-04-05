Гол Роналдо принес "Ростову" победу над "Нижним Новгородом" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
16:00 05.04.2026
Гол Роналдо принес "Ростову" победу над "Нижним Новгородом" в матче РПЛ
Гол Роналдо принес "Ростову" победу над "Нижним Новгородом" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Гол Роналдо принес "Ростову" победу над "Нижним Новгородом" в матче РПЛ
Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Нижний Новгород" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 05.04.2026
2026-04-05T16:00:00+03:00
2026-04-05T16:00:00+03:00
спорт, нижний новгород, роналдо
Футбол, Спорт, Нижний Новгород, Роналдо
Гол Роналдо принес "Ростову" победу над "Нижним Новгородом" в матче РПЛ

"Ростов" обыграл "Нижний Новгород" в матче РПЛ со счетом 1:0

Футболист Ростова Роналдо - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Футболист "Ростова" Роналдо. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Нижний Новгород" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 29-й минуте забил Роналдо.
Российская премьер-лига (РПЛ)
05 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Нижний Новгород
0 : 1
Ростов
29‎’‎ • Сезар Роналдо
(Кирилл Щетинин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для бразильца этот мяч стал четвертым в текущем сезоне РПЛ, вместе с Тимуром Сулеймановым он является лучшим бомбардиром клуба в нынешнем чемпионате.
Ростовчане прервали серию из четырех матчей без побед в национальном первенстве и, набрав 25 очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с 20 баллами идет на 14-й строчке.
В следующем туре "Ростов" 12 апреля примет московский "Спартак", нижегородцы днем ранее сыграют на выезде с калининградской "Балтикой".
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Гол Кордобы принес "Краснодару" победу над "Ахматом" в матче РПЛ
4 апреля, 21:47
 
