Футболисты "Урала" обыграли "Чайку" в матче Первой лиги
15:59 05.04.2026
Футболисты "Урала" обыграли "Чайку" в матче Первой лиги
Екатеринбургский "Урал" дома крупно обыграл "Чайку" из Песчанокопского (Ростовская область) в матче 27-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 05.04.2026
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" дома крупно обыграл "Чайку" из Песчанокопского (Ростовская область) в матче 27-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в воскресенье в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:0 в пользу "Урала". Дубль оформил Силвие Бегич (5-я и 34-я минуты), по мячу забили Илья Ишков (65), Никита Морозов (89) и Роман Акбашев (90+3).
Первая лига
05 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Урал
5 : 0
Чайка
05‎’‎ • Сильвие Бегич
33‎’‎ • Сильвие Бегич
65‎’‎ • Илья Ишков
89‎’‎ • Никита Морозов
90‎’‎ • Роман Акбашев
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Урал" (48 очков) занимает третье место в турнирной таблице. "Чайка" (19) располагается на предпоследней, 17-й строчке. В следующем туре "Чайка" примет красноярский "Енисей" 11 апреля, "Урал" на следующий день дома сыграет с "Уфой".
В другом матче занимающая второе место в таблице столичная "Родина" на выезде обыграла аутсайдера лиги саратовский "Сокол" со счетом 3:1.
