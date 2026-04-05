В Петербурге в ДТП пострадали четверо детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Четверо детей пострадали в ДТП с эвакуатором и автомобилем Mercedes в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло 4 апреля на проспекте Просвещения. Водитель эвакуатора при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении и поворачивающим налево автомобиле м Merced es.

"В результате ДТП 6-летний пассажир автомобиля Мерседес в тяжелом состоянии, а также трое несовершеннолетних из этого же автомобиля 7 и 9 лет в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, все дети не были пристегнуты ремнями безопасности.