Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте из-за ливня

МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Селевые массы сошли на федеральную трассу в дагестанском Дербенте с последующим продвижением в сторону города, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий… Также фиксируется сход грязевых масс с горной части на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города", – говорится в сообщении .

В Дагестане 27-29 марта из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.