Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте из-за ливня
Селевые массы сошли на федеральную трассу в дагестанском Дербенте с последующим продвижением в сторону города, сообщили в пресс-службе мэрии.
2026-04-05T00:51:00+03:00
Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте после сильного дождя
МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Селевые массы сошли на федеральную трассу в дагестанском Дербенте с последующим продвижением в сторону города, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее МЧС Дагестана
предупредило, что 4-6 апреля в республике местами ожидается сильный дождь, повышение воды в реках, усиление ветра.
"Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий… Также фиксируется сход грязевых масс с горной части на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города", – говорится в сообщении.
Ранее селезащитные сооружения были полностью очищены после предыдущих ливней.
Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, они продолжают принимать необходимые меры, заявили в администрации города.
Между тем в дагестанских Telegram-каналах сообщают о подтоплениях улиц Дербента
из-за ливня. Руководитель пресс-службы администрации города Тельман Раджабов сообщил в Telegram-канале, что в Дербенте очень сильный дождь и количество осадков значительно больше, чем было при предыдущем ливне.
В Дагестане 27-29 марта из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.