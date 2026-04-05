В Дагестане после оползня нашли тело женщины - РИА Новости, 05.04.2026
18:30 05.04.2026 (обновлено: 23:47 05.04.2026)
В Дагестане после оползня нашли тело женщины
Кадры с места обрушения жилого дома в Махачкале
Причиной обрушения жилого дома в Махачкале, по предварительным данным, могло стать размывание фундамента в результате подтопления, сообщило СУСК России по республике. В ведомстве уточнили, что следователи выехали на место происшествия на улице Перова, 16, где произошло обрушение жилого дома.
В Дагестане женщина погибла при оползне в селе Кирки, мужчина пострадал

МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. В дагестанском селе Кирки из-за оползня погибла женщина, сообщили РИА Новости в администрация Кайтагского района.
"В селе Кирки в результате оползня пострадали два человека: женщина и мужчина. Женщина погибла, ее тело обнаружено", — сказала собеседница агентства.
Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков.

В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.

Из затопленных домов эвакуировали более 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей.

Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: там вышли из берегов реки Черкес-Озень и Тарнаирка.

Мощные потоки воды прокатились по городским улицам, пострадали частные дома, затопило более сотни автомобилей.

Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они откачивают воду из затопленных зданий, расчищают русла рек, убирают мусор и упавшие деревья.

Глава республики Сергей Меликов поручил оказать муниципалитетам финансовую помощь для ликвидации последствий.

Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее глава Кайтагского района Запир Гасанов сообщил, что один из домов там полностью разрушен, один человек числился пропавшим без вести.
В конце марта на Дагестан обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило дома. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.
В Махачкале сегодня обвалилась часть жилого дома из-за наводнения после сильного дождя. Внутри были люди, их спасли сотрудники МЧС и передали медикам. Жертв и пострадавших нет.
 
