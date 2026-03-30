12:36 30.03.2026 (обновлено: 12:39 30.03.2026)
Последствия мощных ливней в Дагестане
Последствия мощных ливней в Дагестане
Сильные ливни обрушились на Дагестан в последние выходные марта. Более 800 домов оказались подтопленными, в горах сошли лавины и сели. Последствия стихии — в фотоленте РИА Новости.
Фото, Республика Дагестан, Махачкала, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Последствия мощных ливней в Дагестане

Сильные ливни обрушились на Дагестан в последние выходные марта. Более 800 домов оказались подтопленными, в горах сошли лавины и сели. Последствия стихии — в фотоленте РИА Новости.
Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков.

Сотрудники МЧС России готовятся к эвакуации местных жителей из подтопленных домов в Дагестане

В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.

Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане

Из затопленных домов эвакуировали боле 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей.

Сотрудники МЧС России эвакуируют местных жителей из подтопленных домов в Дагестане

Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: там вышли из берегов реки Черкес-Озень и Тарнаирка.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале

Мощные потоки воды прокатились по городским улицам, пострадали частные дома, затопило более сотни автомобилей.

Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой

Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

Ликвидация последствий подтопления в Дагестане

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они откачивают воду из затопленных зданий, расчищают русла рек, убирают мусор и упавшие деревья.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителя из дома на подтопленной улице в Дербенте

Глава республики Сергей Меликов поручил оказать муниципалитетам финансовую помощь для ликвидации последствий.

Последствия подтопления в Дагестане

Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале

