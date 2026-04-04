В России изменились правила приема в университеты

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, сообщили РИА Новости в десяти вузах.

Ранее Минобрнауки заявило, что нововведения связаны с изменением законодательства об образовании и с итогами анализа приемной кампании 2025-2026 года.

Перечень вступительных экзаменов

Он преобразился в нескольких вузах. Например, в МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для поступления на инженерные специальности.

Кроме того, университеты, которые готовят специалистов социально-гуманитарного профиля, получили право включать ЕГЭ по истории в списки вступительных испытаний наряду с обществознанием. В рамках приемной кампании этого года выбор, какой из двух экзаменов сдавать, остается за абитуриентом.

« "РГГУ не стал заменять обязательный предмет с обществознания на историю, но при этом добавил историю как предмет по выбору абитуриента на рекомендованных направлениях подготовки и специальностях", — заявили в Российском государственном гуманитарном университете.

Подача документов

С 2026-го изменилась и эта процедура. В МИФИ и РУДН сообщили, что вузы больше не принимают заявления через электронные системы университета — обращение возможно только через портал "Госуслуги", а также лично или по почте.

РГСУ добавили, что в эту приемную кампанию вводят так называемый день тишины.

« "Введен запрет на отзыв согласия на зачисление в день издания приказа о приеме. Этот новый пункт направлен на минимизацию случаев манипулирования результатами конкурса и повышения прозрачности зачислений", — объяснили в вузе.

Баллы за индивидуальные достижения

Вузы также пересмотрели систему учета личных достижений и олимпиад. Так, в МФТИ сообщили о сокращении перечня таких соревнований с 50 до 35 и ужесточении условий поступления без экзаменов.

« "Ключевое изменение — фактическое исключение призеров РСОШ из категории поступающих без экзаменов: право БВИ теперь сохраняется только за победителями", — отметили в институте.

Там добавили, что балл ЕГЭ, подтверждающий победу в олимпиаде, увеличился до 80, а по некоторым направлениям подготовки — до 85 по профильному предмету.

РГГУ , наоборот, расширил возможности для поступления. В 2026 году при поступлении в вуз можно получить баллы за дополнительное образование в области искусств, физической культуры или спорта.

Целевой и платный набор

Одним из ключевых нововведений стала детализированная целевая квота. В МПГУ пояснили, что целевые места теперь закрепляются за конкретным заказчиком.

« "Такое изменение является очередным шагом по повышению прозрачности и привлекательности целевого обучения", — уточнили в НИУ ВШЭ.

Также появились лимиты на коммерческое обучение по многим направлениям бакалавриата и специалитета. Среди наиболее популярных направлений, попавших под ограничение платных мест, по данным РАНХиГС, можно выделить психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику, филологию и другие.