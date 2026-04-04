https://ria.ru/20260404/vuzy-2085144294.html
В России изменились правила приема в университеты
2026-04-04T02:26:00+03:00
общество
россия
московский физико-технический институт
российский государственный гуманитарный университет
ргсу
образование
мгту имени баумана
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782548617_0:288:3035:1995_1920x0_80_0_0_54862a7364fb0fd16310f0c6403c0aca.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782548617_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_701f6c46bc953435effd3a7e399aace6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, сообщили РИА Новости в десяти вузах.
Ранее Минобрнауки заявило, что нововведения связаны с изменением законодательства об образовании и с итогами анализа приемной кампании 2025-2026 года.
Перечень вступительных экзаменов
Он преобразился в нескольких вузах. Например, в МГТУ имени Баумана
физика стала обязательной для поступления на инженерные специальности.
Кроме того, университеты, которые готовят специалистов социально-гуманитарного профиля, получили право включать ЕГЭ по истории в списки вступительных испытаний наряду с обществознанием. В рамках приемной кампании этого года выбор, какой из двух экзаменов сдавать, остается за абитуриентом.

"РГГУ не стал заменять обязательный предмет с обществознания на историю, но при этом добавил историю как предмет по выбору абитуриента на рекомендованных направлениях подготовки и специальностях", — заявили в Российском государственном гуманитарном университете.
С 2026-го изменилась и эта процедура. В МИФИ
и РУДН сообщили, что вузы больше не принимают заявления через электронные системы университета — обращение возможно только через портал "Госуслуги", а также лично или по почте.
В РГСУ
добавили, что в эту приемную кампанию вводят так называемый день тишины.

"Введен запрет на отзыв согласия на зачисление в день издания приказа о приеме. Этот новый пункт направлен на минимизацию случаев манипулирования результатами конкурса и повышения прозрачности зачислений", — объяснили в вузе.
Баллы за индивидуальные достижения
Вузы также пересмотрели систему учета личных достижений и олимпиад. Так, в МФТИ
сообщили о сокращении перечня таких соревнований с 50 до 35 и ужесточении условий поступления без экзаменов.

"Ключевое изменение — фактическое исключение призеров РСОШ из категории поступающих без экзаменов: право БВИ теперь сохраняется только за победителями", — отметили в институте.
Там добавили, что балл ЕГЭ, подтверждающий победу в олимпиаде, увеличился до 80, а по некоторым направлениям подготовки — до 85 по профильному предмету.
РГГУ
, наоборот, расширил возможности для поступления. В 2026 году при поступлении в вуз можно получить баллы за дополнительное образование в области искусств, физической культуры или спорта.
Одним из ключевых нововведений стала детализированная целевая квота. В МПГУ
пояснили, что целевые места теперь закрепляются за конкретным заказчиком.

"Такое изменение является очередным шагом по повышению прозрачности и привлекательности целевого обучения", — уточнили в НИУ ВШЭ.
Также появились лимиты на коммерческое обучение по многим направлениям бакалавриата и специалитета. Среди наиболее популярных направлений, попавших под ограничение платных мест, по данным РАНХиГС, можно выделить психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику, филологию и другие.
Как отметили в РЭУ
имени Плеханова, сокращение платных мест позволит привлечь внимание будущих абитуриентов к приоритетным для российской экономики направлениям подготовки.