02:26 04.04.2026 (обновлено: 11:12 06.04.2026)
В России изменились правила приема в университеты
Ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, сообщили РИА Новости в десяти вузах. РИА Новости, 06.04.2026
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, сообщили РИА Новости в десяти вузах.
Ранее Минобрнауки заявило, что нововведения связаны с изменением законодательства об образовании и с итогами анализа приемной кампании 2025-2026 года.
Перечень вступительных экзаменов

Он преобразился в нескольких вузах. Например, в МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для поступления на инженерные специальности.
Кроме того, университеты, которые готовят специалистов социально-гуманитарного профиля, получили право включать ЕГЭ по истории в списки вступительных испытаний наряду с обществознанием. В рамках приемной кампании этого года выбор, какой из двух экзаменов сдавать, остается за абитуриентом.
"РГГУ не стал заменять обязательный предмет с обществознания на историю, но при этом добавил историю как предмет по выбору абитуриента на рекомендованных направлениях подготовки и специальностях", — заявили в Российском государственном гуманитарном университете.

Подача документов

С 2026-го изменилась и эта процедура. В МИФИ и РУДН сообщили, что вузы больше не принимают заявления через электронные системы университета — обращение возможно только через портал "Госуслуги", а также лично или по почте.
В РГСУ добавили, что в эту приемную кампанию вводят так называемый день тишины.
"Введен запрет на отзыв согласия на зачисление в день издания приказа о приеме. Этот новый пункт направлен на минимизацию случаев манипулирования результатами конкурса и повышения прозрачности зачислений", — объяснили в вузе.

Баллы за индивидуальные достижения

Вузы также пересмотрели систему учета личных достижений и олимпиад. Так, в МФТИ сообщили о сокращении перечня таких соревнований с 50 до 35 и ужесточении условий поступления без экзаменов.
"Ключевое изменение — фактическое исключение призеров РСОШ из категории поступающих без экзаменов: право БВИ теперь сохраняется только за победителями", — отметили в институте.

Там добавили, что балл ЕГЭ, подтверждающий победу в олимпиаде, увеличился до 80, а по некоторым направлениям подготовки — до 85 по профильному предмету.
РГГУ, наоборот, расширил возможности для поступления. В 2026 году при поступлении в вуз можно получить баллы за дополнительное образование в области искусств, физической культуры или спорта.
Целевой и платный набор

Одним из ключевых нововведений стала детализированная целевая квота. В МПГУ пояснили, что целевые места теперь закрепляются за конкретным заказчиком.
"Такое изменение является очередным шагом по повышению прозрачности и привлекательности целевого обучения", — уточнили в НИУ ВШЭ.

Также появились лимиты на коммерческое обучение по многим направлениям бакалавриата и специалитета. Среди наиболее популярных направлений, попавших под ограничение платных мест, по данным РАНХиГС, можно выделить психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику, филологию и другие.
Как отметили в РЭУ имени Плеханова, сокращение платных мест позволит привлечь внимание будущих абитуриентов к приоритетным для российской экономики направлениям подготовки.
