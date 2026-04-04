Кураньи поздравил Тюкавина, который побил его рекорд по голам за "Динамо"

"Что я могу сказать о Константине Тюкавине? Он один из лучших талантов московского "Динамо". Это нападающий с очень хорошей техникой. Он бомбардир, который забивает множество мячей. И, конечно, я хочу поздравить Костю с его рекордным голом за московское "Динамо" и с тем, что он стал лучшим бомбардиром "Динамо" в ХХI веке. Всего наилучшего, продолжай в том же духе! Продолжай забивать голы за московское "Динамо", - заявил Кураньи в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале клуба.