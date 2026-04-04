21:45 04.04.2026
Кураньи поздравил Тюкавина, который побил его рекорд по голам за "Динамо"
Кураньи поздравил Тюкавина, который побил его рекорд по голам за "Динамо"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Бывший футболист московского "Динамо" немец Кевин Кураньи поздравил российского форварда Константина Тюкавина, который стал лучшим бомбардиром "бело-голубых" в XXI веке.
В субботу футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Оренбургом" (3:3) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тюкавин оформил дубль и довел счет своих голов за клуб до 57. Россиянин обошел Кураньи, в активе которого 56 забитых мячей.
"Что я могу сказать о Константине Тюкавине? Он один из лучших талантов московского "Динамо". Это нападающий с очень хорошей техникой. Он бомбардир, который забивает множество мячей. И, конечно, я хочу поздравить Костю с его рекордным голом за московское "Динамо" и с тем, что он стал лучшим бомбардиром "Динамо" в ХХI веке. Всего наилучшего, продолжай в том же духе! Продолжай забивать голы за московское "Динамо", - заявил Кураньи в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале клуба.
Тюкавину 23 года. Он является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Также в его активе два гола в девяти матчах за сборную России.
"Динамо" сыграло вничью с "Оренбургом" в матче РПЛ
