Рейтинг@Mail.ru
Игрок "Спартака" Бонгонда задержится в Конго из-за праздника выхода на ЧМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:04 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/spartak-2085216503.html
Игрок "Спартака" Бонгонда задержится в Конго из-за праздника выхода на ЧМ
Футболист "Спартака" Тео Бонгонда из сборной ДР Конго вернется в расположение московского клуба на следующей неделе из-за празднований выхода национальной... РИА Новости Спорт, 04.04.2026
футбол
спорт
республика конго
ямайка
россия
международная федерация футбола (фифа)
тео бонгонда
шансель мбемба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006706186_0:383:2620:1857_1920x0_80_0_0_00c7a2568fbc919cdb9e120b482a866b.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006706186_0:0:2477:1857_1920x0_80_0_0_6a9d8b2ef0a537015da3b86dbe36059e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Игрок "Спартака" Бонгонда задержится в Конго из-за праздника выхода на ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТео Бонгонда
Тео Бонгонда - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Тео Бонгонда. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Футболист "Спартака" Тео Бонгонда из сборной ДР Конго вернется в расположение московского клуба на следующей неделе из-за празднований выхода национальной сборной на чемпионат мира, сообщает RMC Sport.
Сборная ДР Конго в ночь на 1 апреля обыграла команду Ямайки в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года и вышла в финальную часть турнира. Ожидалось, что Бонгонда, который вышел на замену на 56-й минуте, вернется в Россию в ночь на 3 апреля.
Как заявил президент "Лилля" Оливье Летанг, Конголезская федерация футбола в одностороннем порядке приняла решение задержать игроков до понедельника для праздничных мероприятий по поводу выхода на чемпионат мира. При этом правила ФИФА обязывают футболистов вернуться в свои клубы в течение 48 часов после матча сборной.
"Дело уже находится на рассмотрении дисциплинарного комитета ФИФА, потому что это создает очень опасный прецедент для всех клубов, которые платят своим игрокам", - сказал Летанг, ожидающий возвращения защитника клуба Шанселя Мбемба.
Таким образом, Бонгонда пропустит матч 23-го тура Российской премьер-лиги против московского "Локомотива" 5 апреля.
ФутболСпортРеспублика КонгоЯмайкаРоссияМеждународная федерация футбола (ФИФА)Тео БонгондаШансель МбембаСпартак МоскваДР КонгоЛилльРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    44
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала