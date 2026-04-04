Шнайдер рассказала, как в США ее машину остановила полиция

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что после выступления на турнире в американском Чарльстоне ее машину из-за превышения скорости остановили полицейские.
Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA 500, призовой фонд которого составляет 2,3 миллиона долларов, на стадии четвертьфинала, уступив американке Джессике Пегуле.
Россиянка сообщила, что за рулем сидел ее тренер Саша Бажин, и все закончилось хорошо.
"Мы уехали с корта довольно поздно, уже около полуночи. Мой тренер Саша хотел, чтобы я получше отдохнула, поэтому мы ехали чуть быстрее разрешенной скорости. Мы не думали, что в это время на улице будут полицейские, так что это стало неожиданностью. Но, знаете, это был довольно веселый момент, поспособствовавший сплочению команды. Все было здорово, такое точно запомнится надолго. Меня раньше никогда не останавливали в США. Надеюсь, что это было в последний раз. Я ничего плохого не сделала - просто была "принцессой-пассажиром", наслаждалась поездкой. Так что во всем виноват Саша", - сказала Шнайдер в интервью Tennis Channel.