Рейтинг@Mail.ru
Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Оттаву" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
22:47 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/nkhl-2085236001.html
Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Оттаву" в НХЛ
"Миннесота Уайлд" на выезде обыграла "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2026-04-04T22:47:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923553517_0:158:2048:1310_1920x0_80_0_0_8495432008fd8c27de655c367e099b2f.jpg
https://ria.ru/20260403/nkhl-2084905423.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923553517_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b973301a4afcb2ed2f4eb64f136eae64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Оттаву" в НХЛ

© Фото : twitter.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото : twitter.com/mnwild
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" на выезде обыграла "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Оттаве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Райан Хартман (16-я, 36-я минуты), также отличились Юнас Бродин (10) и Джейк Миддлтон (53). У хозяев шайбу забросил Дрейк Батерсон (57).
Российские нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко и Кирилл Капризов записали на свой счет по результативной передаче.
"Миннесота" идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 98 очков. "Оттава" (88 очков) располагается на шестой позиции в Атлантическом дивизионе.
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" выйти в плей-офф НХЛ
3 апреля, 07:58
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    43
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала