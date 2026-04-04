Россия пока не получила приглашение от США на саммит G20, заявили в МИД

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия, как и другие страны "Группы двадцати", еще пока не получила приглашение от США как председателя G20 на лидерский саммит этого формата, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.