Россия пока не получила приглашение от США на саммит G20, заявили в МИД

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия, как и другие страны "Группы двадцати", еще пока не получила приглашение от США как председателя G20 на лидерский саммит этого формата, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Пока мы, как и все остальные, такое приглашение не получали", - сказал Бердыев агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам дипломата, приглашения обычно направляются ближе к сроку проведения саммита. Собеседник уточнил, что итоговое решение российской стороны насчет уровня участия в саммите G20 будет зависеть от ряда факторов. Это в том числе общий климат на площадке, актуальность дискуссий на уровне первых лиц, ожидания России от договоренностей на встрече.
"Естественно, решение по данному вопросу примет администрация президента на этапе, когда все указанные аспекты будут прояснены", - заключил посол.
