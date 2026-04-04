В Дагестане начали экстренную вакцинацию от гепатита А из-за наводнений

"В зонах чрезвычайной ситуации в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций начата экстренная иммунизация по эпидемическим показаниям против вирусного гепатита А. Мера направлена на защиту населения", — говорится в публикации.

Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.

Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.

Среди приоритетных групп для иммунизации — работники организаций общественного питания и торговли продуктами, сотрудники пищеблоков дошкольных, социальных, образовательных и медицинских учреждений, работники, обслуживающие канализационные сети, участники ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторые другие группы, а также люди в пунктах временного размещения.

В конце марта на Дагестан обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило около 800 домов, оттуда эвакуировали более трех тысяч человек. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.