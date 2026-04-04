Рейтинг@Mail.ru
Гол Кордобы принес "Краснодару" победу над "Ахматом" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:47 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/futbol-2085234581.html
Гол Кордобы принес "Краснодару" победу над "Ахматом" в матче РПЛ
Футбольный клуб "Краснодар" победил грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 04.04.2026
2026-04-04T21:47:00+03:00
2026-04-04T21:47:00+03:00
футбол
спорт
грозный
россия
джон кордоба
исмаэл силва
александр черников
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082188258_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_9e53d024f3ad84a2d711131234781076.jpg
грозный
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082188258_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_5bfaf14f33411e5f6a9451f867986bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол, Спорт, Грозный, Россия, Джон Кордоба, Исмаэл Силва, Александр Черников, Ахмат, Краснодар, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
Гол Кордобы принес "Краснодару" победу над "Ахматом" в матче РПЛ

Гол Кордобы в концовке принес "Краснодару" победу над "Ахматом" в матче РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДжон Кордоба
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Джон Кордоба. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" победил грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0, отличился Джон Кордоба (86-я минута). В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник "Ахмата" Исмаэл Силва (90+4). "Быки" также доигрывали матч в меньшинстве после удаления Александра Черникова (90+7).
"Краснодар", набрав 52 очка, вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата России, опередив идущий вторым петербургский "Зенит" на один балл. Грозненцы с 30 очками идут девятыми.
В следующем туре "быки" 12 апреля сыграют на выезде с "Зенитом", "Ахмат" днем ранее встретится в гостях с самарскими "Крыльями Советов".
Российская премьер-лига (РПЛ)
04 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Ахмат
0 : 1
Краснодар
86‎’‎ • Джон Кордоба
(Хуан Боселли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    43
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала