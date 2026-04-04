Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА вырвал победу в концовке матча РПЛ против "Акрона"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:04 04.04.2026 (обновлено: 15:07 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/futbol-2085196513.html
ЦСКА вырвал победу в концовке матча РПЛ против "Акрона"
ЦСКА вырвал победу в концовке матча РПЛ против "Акрона" - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
ЦСКА вырвал победу в концовке матча РПЛ против "Акрона"
Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 04.04.2026
2026-04-04T15:04:00+03:00
2026-04-04T15:07:00+03:00
футбол
спорт
россия
самара
акрон
лусиано гонду
данил круговой
артём дзюба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085197336_0:189:2461:1573_1920x0_80_0_0_f2e04a69585d957b3efdc107955960a3.jpg
https://ria.ru/20260404/mostovoy-2085192259.html
россия
самара
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085197336_262:0:2461:1649_1920x0_80_0_0_635323edc4d2cfb2222155e90d2fc5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, самара, акрон, лусиано гонду, данил круговой, артём дзюба, зенит, акрон (тольятти), пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Самара, Акрон, Лусиано Гонду, Данил Круговой, Артём Дзюба, Зенит, Акрон (Тольятти), ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА вырвал победу в концовке матча РПЛ против "Акрона"

ЦСКА со счетом 2:1 победил "Акрон" в матче чемпионата России по футболу

Футбол. РПЛ. "Акрон" (Тольятти) - ЦСКА (Москва)
Футбол. РПЛ. Акрон (Тольятти) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
04 апреля 2026 • начало в 13:00
Завершен
Акрон
1 : 2
ЦСКА
60‎’‎ • Артем Дзюба (П)
05‎’‎ • Лусиано Гонду
(Матвей Кисляк)
85‎’‎ • Данил Круговой
(Милан Гайич)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. В составе победителей мячи забили Лусиано Гонду (5-я минута) и Данил Круговой (85). У "Акрона" пенальти реализовал Артем Дзюба (60).
Гонду забил дебютный мяч за ЦСКА. Аргентинский нападающий перешел в московскую команду из "Зенита" в январе. Этот матч стал шестым для Гонду в составе армейцев. Кроме того, аргентинец отличился голом с углового, впервые назначенного после нарушения вратарем "правила 8 секунд" в чемпионате России. В марте 2025 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел изменение в правило о затяжке времени, согласно которому теперь арбитр должен отсчитывать для голкипера рукой пять секунд: если вратарь спустя восемь секунд не введет мяч в игру, будет назначен угловой удар.
ЦСКА, набрав 42 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Акрон" с 22 баллами занимает десятую строчку.
В следующем туре ЦСКА 12 апреля примет "Сочи", днем позднее "Акрон" дома сыграет с московским "Динамо".
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Мостовой раскритиковал правило, из-за которого "Акрон" пропустил от ЦСКА
4 апреля, 14:31
 
ФутболСпортРоссияСамараАкронЛусиано ГондуДанил КруговойАртём ДзюбаЗенитАкрон (Тольятти)ПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    42
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала