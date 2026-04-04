ЦСКА вырвал победу в концовке матча РПЛ против "Акрона"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
04 апреля 2026 • начало в 13:00
60’ • Артем Дзюба (П)
05’ • Лусиано Гонду
85’ • Данил Круговой
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. В составе победителей мячи забили Лусиано Гонду (5-я минута) и Данил Круговой (85). У "Акрона" пенальти реализовал Артем Дзюба (60).
Гонду забил дебютный мяч за ЦСКА. Аргентинский нападающий перешел в московскую команду из "Зенита" в январе. Этот матч стал шестым для Гонду в составе армейцев. Кроме того, аргентинец отличился голом с углового, впервые назначенного после нарушения вратарем "правила 8 секунд" в чемпионате России. В марте 2025 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел изменение в правило о затяжке времени, согласно которому теперь арбитр должен отсчитывать для голкипера рукой пять секунд: если вратарь спустя восемь секунд не введет мяч в игру, будет назначен угловой удар.
ЦСКА, набрав 42 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Акрон" с 22 баллами занимает десятую строчку.