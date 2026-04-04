https://ria.ru/20260404/donchich-2085170409.html
Дончич может сохранить шансы на получение наград в НБА, пишут СМИ
2026-04-04T10:59:00+03:00
баскетбол
спорт
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362657_0:42:1080:650_1920x0_80_0_0_48f6ec3fa865759b9bf8e4f577b63bf2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362657_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1ff97ec4a78a0f1fc669ef7159a0e99b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лука дончич, лос-анджелес лейкерс, нба
ESPN: Дончич может получить награды НБА, несмотря на количество матчей
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Словенский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич может сохранить шансы на получение наград по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несмотря на недостаточное количество сыгранных матчей, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.
Ранее стало известно, что Дончич
пропустит конец регулярного чемпионата НБА
из-за растяжения подколенного сухожилия левой ноги. Участие спортсмена в плей-офф, которое начнется 18 апреля, находится под вопросом.
Для получения наград по итогам регулярного сезона, баскетболист должен принять участие в 65 матчах. Дончичу не хватает одного матча. Как сообщает ESPN, игрок и его агент Билл Даффи намерены подать заявку на оспаривание правила 65 игр в связи с исключительными обстоятельствами.
Дончичу 27 лет. В текущем сезоне словенец в среднем набирает 33,5 очка (лучший показатель в лиге), совершает 7,7 подбора и отдает 8,3 передачи.