Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
10:59 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/donchich-2085170409.html
Дончич может сохранить шансы на получение наград в НБА, пишут СМИ
баскетбол
спорт
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362657_0:42:1080:650_1920x0_80_0_0_48f6ec3fa865759b9bf8e4f577b63bf2.jpg
https://ria.ru/20260328/basketbol-2083480252.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362657_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1ff97ec4a78a0f1fc669ef7159a0e99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ESPN: Дончич может получить награды НБА, несмотря на количество матчей

© Соцсети баскетболистаЛука Дончич
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Соцсети баскетболиста
Лука Дончич. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Словенский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич может сохранить шансы на получение наград по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несмотря на недостаточное количество сыгранных матчей, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.
Ранее стало известно, что Дончич пропустит конец регулярного чемпионата НБА из-за растяжения подколенного сухожилия левой ноги. Участие спортсмена в плей-офф, которое начнется 18 апреля, находится под вопросом.
Для получения наград по итогам регулярного сезона, баскетболист должен принять участие в 65 матчах. Дончичу не хватает одного матча. Как сообщает ESPN, игрок и его агент Билл Даффи намерены подать заявку на оспаривание правила 65 игр в связи с исключительными обстоятельствами.
Дончичу 27 лет. В текущем сезоне словенец в среднем набирает 33,5 очка (лучший показатель в лиге), совершает 7,7 подбора и отдает 8,3 передачи.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Леброн Джеймс вошел в историю НБА, отдав передачу на своего сына
28 марта, 11:16
 
БаскетболСпортЛука ДончичЛос-Анджелес ЛейкерсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    42
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала