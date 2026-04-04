Дончич может сохранить шансы на получение наград в НБА, пишут СМИ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Словенский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич может сохранить шансы на получение наград по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несмотря на недостаточное количество сыгранных матчей, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.

Для получения наград по итогам регулярного сезона, баскетболист должен принять участие в 65 матчах. Дончичу не хватает одного матча. Как сообщает ESPN, игрок и его агент Билл Даффи намерены подать заявку на оспаривание правила 65 игр в связи с исключительными обстоятельствами.