21:10 04.04.2026
Гусев взял на себя ответственность за упущенную победу над "Оренбургом"
Гусев взял на себя ответственность за упущенную победу над "Оренбургом"
Главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев взял на себя ответственность за ничейный результат в матче чемпионата России по футболу против "Оренбурга". РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Футбол, Россия, Константин Тюкавин, Кевин Кураньи, Спорт, Ролан Гусев, Оренбург, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев взял на себя ответственность за ничейный результат в матче чемпионата России по футболу против "Оренбурга".
В субботу "Динамо" дома сыграло вничью с "Оренбургом" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:3. По ходу матча столичный клуб вел со счетом 2:0.
Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Пономарев назвал отмену гола Дзюбы серьезной ошибкой судей и VAR
4 апреля, 20:50
"Матч длится 97 минут, а не 40. Мы рано поверили в свою победу. Можем и три, и пять забивать. Если будем так играть в обороне. Это и моя ответственность, и моего штаба. Нужно будет провести работу над ошибками, чтобы двигаться дальше. Я, как и команда, недоволен результатом. Недоволен оборонительными действиями в этом матче", - сказал Гусев журналистам на пресс-конференции.
У "Динамо" дублем отметился Константин Тюкавин, который с 57 голами стал лучшим бомбардиром клуба в XXI веке. Он обошел Кевина Кураньи, в активе которого 56 забитых мячей.
"Планировали поменять Тюкавина чуть раньше, но он тот человек, который может решить момент, поэтому держал его до конца матча", - отметил тренер.
Павел Пивоваров - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
"Упущенная победа": в "Динамо" сделали выводы после ничьей с "Оренбургом"
4 апреля, 20:08
 
