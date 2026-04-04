В Дагестане учительница приютила больную девочку, чья семья потеряла дом
12:43 04.04.2026 (обновлено: 16:19 04.04.2026)
В Дагестане учительница приютила больную девочку, чья семья потеряла дом
В Дагестане учительница приютила больную девочку, чья семья потеряла дом

© Фото : Правительство Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
© Фото : Правительство Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
ДЕРБЕНТ (Дагестан), 4 апр — РИА Новости. Жительница села Хазар в Дербентском районе Дагестана рассказала РИА Новости, что, пока она решает вопрос с жильем после наводнения, учительница ее дочери-первоклассницы взяла на себя заботу о девочке.
В Дербентском районе Дагестана после сильных ливней повреждены, по последним данным, не менее 76 домов, жителям организуется помощь, сообщал РИА Новости глава района Эльман Аллахвердиев. В частности, после подтоплений пострадали села Нижний Джалган, Хазар, а в селе Верхний Митаги размыло участок дороги на въезд.
По словам женщины, накануне наводнения ее дочь сильно заболела, а во время ливней их дом затопило. С больным ребенком на руках она побоялась уезжать из села к родственникам, поскольку при этом девочке могло стать хуже. На помощь пришла учительница дочери.
"Я ее вообще не знала. И она просто мне позвонила, сказала: "Я слышала про вас, можно ребенка я заберу?" — Я говорю: "У нее 40 температура". Она приехала, забрала. Она в 19-й школе преподает. Мой ребенок два дня сейчас находится у нее", — рассказала Земфира.

Она отметила, что благодаря поддержке властей муниципалитета у нее есть возможность собрать необходимые документы для оформления выплат за поврежденное имущество, а также заняться восстановлением своего дома.
В Дагестане из-за обильных дождей 27-29 марта произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков.

Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков.

В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.

В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.

Из затопленных домов эвакуировали более 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей.

Из затопленных домов эвакуировали более 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей.

Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: там вышли из берегов реки Черкес-Озень и Тарнаирка.

Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: там вышли из берегов реки Черкес-Озень и Тарнаирка.

Мощные потоки воды прокатились по городским улицам, пострадали частные дома, затопило более сотни автомобилей.

Мощные потоки воды прокатились по городским улицам, пострадали частные дома, затопило более сотни автомобилей.

Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они откачивают воду из затопленных зданий, расчищают русла рек, убирают мусор и упавшие деревья.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они откачивают воду из затопленных зданий, расчищают русла рек, убирают мусор и упавшие деревья.

Глава республики Сергей Меликов поручил оказать муниципалитетам финансовую помощь для ликвидации последствий.

Глава республики Сергей Меликов поручил оказать муниципалитетам финансовую помощь для ликвидации последствий.

Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.

Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.

