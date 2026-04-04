Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
21:14 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/chelsi-2085232688.html
"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
Футболисты "Челси" разгромили выступающий в третьем по силе дивизионе "Порт Вейл" в четвертьфинальном матче Кубка Англии и вышли в следующую стадию турнира. РИА Новости Спорт, 04.04.2026
2026-04-04T21:14:00+03:00
футбол
спорт
лондон
жуан педру
андре сантос
алехандро гарначо
манчестер сити
порт вейл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052441187_0:334:2048:1486_1920x0_80_0_0_7109177aeb8a7e341961521e075979f3.jpg
лондон
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052441187_0:142:2048:1678_1920x0_80_0_0_1d47dec1674de43c2d321038adf74d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол, Спорт, Лондон, Жуан Педру, Андре Сантос, Алехандро Гарначо, Манчестер Сити, Порт Вейл, Челси, Кубок Англии
"Челси" забил 7 мячей "Порт Вейлу" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

© Соцсети "Челси"Алехандро Гарначо и Жоао Педро
Алехандро Гарначо и Жоао Педро - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Соцсети "Челси"
Алехандро Гарначо и Жоао Педро. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Футболисты "Челси" разгромили выступающий в третьем по силе дивизионе "Порт Вейл" в четвертьфинальном матче Кубка Англии и вышли в следующую стадию турнира.
Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Йоррел Хато (2-я минута), Жуан Педро (25), Коул Палмер (42), Тосин Адарабиойо (57), Андрей Сантос (69), Эстеван (82) и Алехандро Гарначо (90+2, с пенальти).
Соперник "Челси" по полуфиналу определится в результате жеребьевки.
Ранее в субботу в полуфинал турнира вышел "Манчестер Сити", разгромивший "Ливерпуль" на своем поле со счетом 4:0.
Кубок Англии
04 апреля 2026 • начало в 19:15
Завершен
Челси
7 : 0
Порт Вейл
02‎’‎ • Йоррел Хато
25‎’‎ • Жуан Педру
(Педру Нету)
42‎’‎ • Джордан Габриэль (А)
57‎’‎ • Тосин Адарабиойо
(Мало Густо)
69‎’‎ • Андрей Сантос
(Estevao)
82‎’‎ • Estevao
90‎’‎ • Алехандро Гарначо (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортЛондонЖуан ПедруАндре СантосАлехандро ГарначоМанчестер СитиПорт ВейлЧелсиКубок Англии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    42
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала