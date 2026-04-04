"Бавария" одержала волевую победу в матче Бундеслиги против "Фрайбурга"
18:44 04.04.2026
"Бавария" одержала волевую победу в матче Бундеслиги против "Фрайбурга"
"Бавария" одержала волевую победу в матче Бундеслиги против "Фрайбурга"
Мюнхенская "Бавария" обыграла "Фрайбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.
"Бавария" одержала волевую победу в матче Бундеслиги против "Фрайбурга"

"Бавария" отыгралась со счета 0:2 в матче Бундеслиги против "Фрайбурга"

Футболисты "Баварии". Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Фрайбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча во Фрайбурге завершилась со счетом 3:2. У хозяев голы забили Йоан Манзамби (46-я минута) и Лукас Холер (71). В составе гостей дубль оформил Том Бишоф (81, 90+2), победный мяч забил Леннарт Карль (90+9).
Бундеслига
04 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Фрайбург
2 : 3
Бавария
46‎’‎ • Йоан Манзамби
(Максимилиан Эггештайн)
71‎’‎ • Лукас Хелер
81‎’‎ • Том Бисхоф
(Lennart Karl)
90‎’‎ • Том Бисхоф
(Майкл Олисе)
90‎’‎ • Lennart Karl
(Альфонсо Дэвис)
"Бавария" продлила беспроигрышную серию в Бундеслиге до девяти матчей и с 73 очками располагается на первой позиции в турнирной таблице, "Фрайбург" (37 очков) идет восьмым.
Результаты других матчей:
"Байер" - "Вольфсбург" - 6:3;
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Хайденхайм" - 2:2;
"Вердер" - "Лейпциг" - 1:2;
"Гамбург" - "Аугсбург" - 1:1;
"Хоффенхайм" - "Майнц" - 1:2.
