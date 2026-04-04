14:52 04.04.2026 (обновлено: 14:59 04.04.2026)
"Балтика" не конкурирует с большими клубами в трансферах, заявил спортдир
Маргарян: "Балтика" не конкурирует со "Спартаком" и "Зенитом" в трансферах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЕвгений Латышонок
Евгений Латышонок - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Евгений Латышонок. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный директор калининградской "Балтики" Армен Маргарян заявил РИА Новости, что футбольный клуб не конкурирует с большими командами, наподобие московского "Спартака" и петербургского "Зенита", в трансферах легионеров.
После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Балтика" с 42 очками располагается на четвертой строчке турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате "Краснодар" (49 очков), далее располагаются петербургский "Зенит" (48) и московский "Локомотив" (44).
«
"Мы работаем в том сегменте, где футболисты более адекватно оценивают и свои, и наши возможности. Например, я говорю об игроках из Латинской Америки, из стран СНГ. В этом сегменте мы можем найти некую возможность для того, чтобы пригласить игроков", - сказал Маргарян.
"Мы не конкурируем с большими клубами, как "Спартак", как "Зенит" и так далее. Мы конкурируем с более маленькими клубами. В этом рынке пытаемся быть быстрее, хитрее, умнее. Иногда получается, иногда нет. Бывают срывы, но так происходит везде", - добавил он.
В "Балтике" рассказали об интересе к игрокам со стороны "серьезных клубов"
3 апреля, 10:09
 
