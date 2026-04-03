"Провоцировали до слез": Журова встала на защиту Смолова после решения суда
18:20 03.04.2026
"Провоцировали до слез": Журова встала на защиту Смолова после решения суда
"Провоцировали до слез": Журова встала на защиту Смолова после решения суда

Журова рассказала, что, как и Смолов, сталкивалась с провокациями

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлана Журова
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова рассказала РИА Новости, что, по ее мнению, в деле о драке с участием футболиста Федора Смолова имела место провокация, и она такие вещи испытывала на себе, но реагировала при этом по-женски - слезами.
В пятницу суд в Москве прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в кафе "Кофемания", в связи с примирением сторон. Смолов признал вину, принес извинения и выплатил пострадавшей стороне четыре миллиона рублей в качестве компенсации.
"Урок он извлек, безусловно, но в его случае, мне кажется, это была определенная провокация. Попытка вывести человека на эмоции. Понятно, что не каждый мужчина может сдержаться в ответ на оскорбления или иные подобные действия. Известность провоцирует еще больше, и получается, что известные люди должны проглатывать все, что раздается в их адрес. В каких-то моментах они не выдерживают. Понятно, что в деле разобрались, наверняка были моменты, по которым компенсацию должны были выплатить человеку. Но есть же люди, которые провоцируют в том числе и для получения такой компенсации. Я сама с этим сталкивалась", - сказала Журова.
"И меня провоцировали на очень неприятные вещи, хотели получить реакцию, которую предполагали заснять. Мужчина в таких случаях пойдет выяснять отношения, а я, как женщина, скорее, просто начну плакать, - продолжила собеседница агентства. - Наверное, они думали, вот, депутат, сейчас она как-то ужасно себя поведет, а я плачу. И они изумлялись. Неоднократно такое было. У кого-то, видимо, заработок на таких провокациях построен. Так что в каждой ситуации надо разбираться отдельно".
Смолов в пятницу рассказал журналистам, что учится на тренера. "Потрясающими тренерами могут быть люди с разным характером. Если он еще не тренировал, оценить, каким он станет тренером, невозможно. Но если человек с такими знаниями и опытом хочет это попробовать - пусть. Если получится - будет здорово", - заключила Журова.
