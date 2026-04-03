Тренер рассказал, когда вратарь "Ливерпуля" Алиссон вернется в строй

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бразильский голкипер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алиссон вернется в строй ближе к концу сезона, сообщил на пресс-конференции главный тренер команды Арне Слот.

Вратарь получил мышечную травму в марте и с тех пор пропустил три матча за клуб и сборную.