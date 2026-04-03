Смолов допустил, что возобновит карьеру при новом лимите в РПЛ - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
16:51 03.04.2026
Смолов допустил, что возобновит карьеру при новом лимите в РПЛ
Федор Смолов рассказал, что склоняется к завершению карьеры футболиста, но допустил, что может понадобиться какой-то команде в случае потенциального ужесточения РИА Новости Спорт, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Федор Смолов рассказал, что склоняется к завершению карьеры футболиста, но допустил, что может понадобиться какой-то команде в случае потенциального ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
Смолову 36 лет. Последним профессиональным клубом форварда был "Краснодар", с которым он стал чемпионом России в сезоне-2024/25. После ухода из команды летом 2025 года Смолов провел три матча за команду Медийной футбольной лиги (МФЛ) Broke Boys в Кубке России, отметившись тремя забитыми мячами.
"Сложно ответить, скорее да, чем нет, ближе к этому, - ответил Смолов на вопрос о возможном завершении карьеры, - Но будет обсуждаться лимит, вдруг кому-то понадоблюсь. Я пошел учиться на тренера, но на сегодняшний день не вижу себя в этой роли. Хотя знаю много футболистов, которые тоже не хотели становиться тренерами после курсов, но затем меняли свое мнение".
Помимо "Краснодара", Смолов в разные годы представлял московское "Динамо", "Локомотив", екатеринбургский "Урал", махачкалинский "Анжи", а также испанскую "Сельту" и нидерландский "Фейенорд".
В пятницу мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании" в мае 2025 года, в связи с примирением сторон. Футболист, обвинявшийся по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей.
