Кулак Смолова признали орудием преступления по делу о драке в "Кофемании" - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
15:58 03.04.2026 (обновлено: 16:00 03.04.2026)
Кулак Смолова признали орудием преступления по делу о драке в "Кофемании"
Кулак Смолова признали орудием преступления по делу о драке в "Кофемании" - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Кулак Смолова признали орудием преступления по делу о драке в "Кофемании"
Кулак, которым футболист Федор Смолов сломал челюсть посетителю "Кофемании", признан орудием преступления, заявила прокурор в зале мирового судебного участка... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
федор смолов, спорт
Федор Смолов, Спорт
Кулак Смолова признали орудием преступления по делу о драке в "Кофемании"

Кулак Смолова признали орудием преступления по делу о драке

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кулак, которым футболист Федор Смолов сломал челюсть посетителю "Кофемании", признан орудием преступления, заявила прокурор в зале мирового судебного участка Пресненского района Москвы.
"У Кузьминова образовался перелом нижней челюсти от удара тупым предметом. По мнению экспертов, кулак может быть признан тупым твердым предметом", - сказала гособвинитель.
Прокурор выступил против прекращения дела Смолова из-за его публичности
3 апреля, 14:59
Потерпевший Владимир Кузьминов заявил в суде, что его компания отклонила предложение Смолова оплатить счет, футболист посчитал выражения, в которых был оформлен отказ, излишне фамильярным – и в итоге сломал ему челюсть.
Суд 1 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, возбужденного из-за инцидента в "Кофемании" на Большой Никитской в мае 2025 года. Смолов, обвиняемый по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.
В среду в суд потерпевший не явился, его представитель предоставил нотариально заверенные показания и настаивал на прекращении дела. Однако прокурор возражал и потребовал личной явки. Заседание перенесли.
Потерпевший в драке в "Кофемании" рассказал, на что обиделся Смолов
3 апреля, 15:12
 
