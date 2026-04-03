Кулак Смолова признали орудием преступления по делу о драке в "Кофемании"

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кулак, которым футболист Федор Смолов сломал челюсть посетителю "Кофемании", признан орудием преступления, заявила прокурор в зале мирового судебного участка Пресненского района Москвы.

"У Кузьминова образовался перелом нижней челюсти от удара тупым предметом. По мнению экспертов, кулак может быть признан тупым твердым предметом", - сказала гособвинитель.

Потерпевший Владимир Кузьминов заявил в суде, что его компания отклонила предложение Смолова оплатить счет, футболист посчитал выражения, в которых был оформлен отказ, излишне фамильярным – и в итоге сломал ему челюсть.

Суд 1 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, возбужденного из-за инцидента в "Кофемании" на Большой Никитской в мае 2025 года. Смолов , обвиняемый по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.