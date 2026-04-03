https://ria.ru/20260403/smolov-2085036755.html
Кулак Смолова признали орудием преступления по делу о драке в "Кофемании"
Кулак, которым футболист Федор Смолов сломал челюсть посетителю "Кофемании", признан орудием преступления, заявила прокурор в зале мирового судебного участка... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
2026-04-03T16:00:00+03:00
федор смолов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946625_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_9067a397058e4029768903ec8ddd618a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946625_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a873b4058f6228d8236f28039fc9b529.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кулак, которым футболист Федор Смолов сломал челюсть посетителю "Кофемании", признан орудием преступления, заявила прокурор в зале мирового судебного участка Пресненского района Москвы.
"У Кузьминова образовался перелом нижней челюсти от удара тупым предметом. По мнению экспертов, кулак может быть признан тупым твердым предметом", - сказала гособвинитель.
Потерпевший Владимир Кузьминов заявил в суде, что его компания отклонила предложение Смолова оплатить счет, футболист посчитал выражения, в которых был оформлен отказ, излишне фамильярным – и в итоге сломал ему челюсть.
Суд 1 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, возбужденного из-за инцидента в "Кофемании" на Большой Никитской в мае 2025 года. Смолов
, обвиняемый по части 1 статьи 112 УК РФ
(причинение вреда здоровью средней тяжести), вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.
В среду в суд потерпевший не явился, его представитель предоставил нотариально заверенные показания и настаивал на прекращении дела. Однако прокурор возражал и потребовал личной явки. Заседание перенесли.