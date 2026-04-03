Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/rossijane-2084938949.html
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
2026-04-03T11:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20260402/tramp-2084814637.html
https://ria.ru/20260403/mema-2084909405.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
ФОМ: Путину доверяют 71% россиян, 74% положительно оценивают его работу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 71% россиян, 74% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Большинство (71%) граждан РФ заявили, что скорее доверяют Путину, 17% выразили противоположное мнение. Кроме того, 74% опрошенных уверены, что президент хорошо работает на своем посту, 12% россиян считают иначе.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
В США неожиданно высказались о Путине после обращения Трампа к нации
2 апреля, 16:25
Около половины (47%) респондентов ответили, что российское правительство работает скорее хорошо, 32% россиян скорее недовольны работой кабмина. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан, 16% придерживаются обратного мнения.
Россиянам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (38%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 27-29 марта 2026 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Погрешность не превышает 3,6%.
На Западе сделали неожиданное заявление о "мечте Путина"
На Западе сделали неожиданное заявление о "мечте Путина"
3 апреля, 08:41
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала