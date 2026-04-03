Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 71% россиян, 74% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Около половины (47%) респондентов ответили, что российское правительство работает скорее хорошо, 32% россиян скорее недовольны работой кабмина. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан, 16% придерживаются обратного мнения.
Россиянам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (38%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 27-29 марта 2026 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Погрешность не превышает 3,6%.
