Семь человек пострадали при сходе поезда в Ульяновской области

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. При сходе вагонов поезда в Ульяновской области пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель регионального центра медицины катастроф.

"Пока предварительно семь человек пострадавших, один из них ребенок", — рассказал собеседник агентства.

ЧП произошло в 06:26 мск в пятницу около станции Бряндино. С рельсов сошли семь вагонов поезда, следовавшего из Челябинска в Москву. По предварительным данным, погибших нет.