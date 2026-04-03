Семь человек пострадали при сходе поезда в Ульяновской области

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. При сходе вагонов поезда в Ульяновской области пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель регионального центра медицины катастроф.
"Пока предварительно семь человек пострадавших, один из них ребенок", — рассказал собеседник агентства.
© Фото : соцсети
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области.
© Фото : соцсети
1 из 2
© Кадр видео из соцсетей
© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
© Фото : соцсети
1 из 2
© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
Глава Минтранса Андрей Никитин уточнил, что критических травм у пассажиров нет.
ЧП произошло в 06:26 мск в пятницу около станции Бряндино. С рельсов сошли семь вагонов поезда, следовавшего из Челябинска в Москву. По предварительным данным, погибших нет.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения. К месту происшествия выехали спасатели, медики, следователи и криминалисты.
Для ликвидации последствий также направили спецпоезда из Ульяновска, Бугульмы, Сызрани и Рузаевки и вагоны для перевозки пассажиров. Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить причину инцидента.
3 апреля, 07:59