Рейтинг@Mail.ru
"Деньги приводят к вседозволенности": Пономарев высказался о деле Смолова - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:21 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/ponomarev-2085094462.html
"Деньги приводят к вседозволенности": Пономарев высказался о деле Смолова
"Деньги приводят к вседозволенности": Пономарев высказался о деле Смолова - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
"Деньги приводят к вседозволенности": Пономарев высказался о деле Смолова
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, комментируя решение суда по делу футболиста Федора Смолова, заявил РИА Новости, что большие... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
2026-04-03T18:21:00+03:00
2026-04-03T18:21:00+03:00
футбол
спорт
федор смолов
владимир пономарев
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:423:2700:1942_1920x0_80_0_0_c18ac1e7aba6c9b368c249459aa449f1.jpg
https://ria.ru/20260403/zhurova-2085094036.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96d9d9d38a9859eb35b2acda858564b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, федор смолов, владимир пономарев, пфк цска
Футбол, Спорт, Федор Смолов, Владимир Пономарев, ПФК ЦСКА
"Деньги приводят к вседозволенности": Пономарев высказался о деле Смолова

Пономарев, говоря о деле Смолова, заявил, что деньги приводят к вседозволенности

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВетеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии награждения игроков и тренеров ПФК ЦСКА серебряными медалями чемпионата России по футболу сезона 2016/17 года.
Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии награждения игроков и тренеров ПФК ЦСКА серебряными медалями чемпионата России по футболу сезона 2016/17 года. - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, комментируя решение суда по делу футболиста Федора Смолова, заявил РИА Новости, что большие деньги приводят к вседозволенности.
В пятницу суд в Москве прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании". Смолов, обвинявшийся по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.
«
"Он выплатил потерпевшему большую сумму денег. Зачем еще парня добивать? Конечно, так себя вести нельзя, это неправильно, нужно быть сдержаннее. Но это будет в назидание другим нашим футболистам", - сказал Пономарев.
"Надо смотреть место действия этого преступления. Что у Кокорина с Мамаевым, что у Смолова это "Кофемания". Значит, там уже действовали соответствующие алкогольные пары. Естественно, было и какое-то высказывание с другой стороны, вот и реакция. Но это все распущенность и вседозволенность, которая идет от больших денег. В советское время подобное было не принято. Никаких скандальных ситуаций в ресторанах", - добавил он.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Провоцировали до слез": Журова встала на защиту Смолова после решения суда
3 апреля, 18:20
 
ФутболСпортФедор СмоловВладимир ПономаревПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    42
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала