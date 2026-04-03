15:07 03.04.2026
Монсон оценил идею о продаже пива на стадионах
Монсон оценил идею о продаже пива на стадионах

Боец ММА Монсон назвал продажу пива на стадионах плохой идеей

© Фото : Из личного архива Джеффа МонсонаДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : Из личного архива Джеффа Монсона
Джефф Монсон. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что продажа пива на стадионах является плохой идеей.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года, чемпионата мира - 2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Дмитрий Свищев ранее сообщал РИА Новости, что его инициатива о возвращении пива на стадионы, с которой он выходил в нижней палате парламента, не будет реализована по решению Минздрава России.
«
"Не думаю, что продавать алкоголь на футбольных матчах - хорошая идея. У нас очень буйные, сумасшедшие фанаты, которые болеют за свои команды, как самые преданные патриоты, для которых это вся жизнь. Некоторые люди так увлечены футболом, что, кажется, только о нем и думают. Если добавить к этому алкоголь, то, на мой взгляд, это очень плохая комбинация", - сказал Монсон.
"Если болельщики хотят выпить после матча, пойти в паб или бар, чтобы отпраздновать или поплакать из-за того, что их команда проиграла, - это одно дело. Но когда на стадионе собираются тысячи и тысячи людей, которые кричат, шумят, сходят с ума от адреналина и эмоций, а потом еще и употребляют алкоголь, считаю, это плохо", - добавил он.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Фетисов призвал разрешить продажу пива на стадионах
1 апреля, 13:43
 
