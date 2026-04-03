Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" выйти в плей-офф НХЛ
Хоккей
07:58 03.04.2026
Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" выйти в плей-офф НХЛ
Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" выйти в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0). У победителей дублями отметились Мэтт Болди (9-я и 21-я минуты) и Райан Хартман (47, 59), шайбой и голевой передачей отметился россиянин Кирилл Капризов (27). У гостей отличились Том Вилландер (17) и Джейк Дебраск (17).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Миннесота
5 : 2
Ванкувер
08:32 • Мэттью Болди
(Маркус Йоханссон, Юэль Эрикссон Эк)
20:23 • Мэттью Болди
26:08 • Кирилл Капризов
(Матс Цуккарелло)
46:03 • Райан Хартман
(Матс Цуккарелло, Квин Хьюс)
58:52 • Райан Хартман
(Кирилл Капризов, Мэттью Болди)
16:00 • Tom Willander
(Тедди Блугерс, Макс Сассон)
16:42 • Джейк Дебраск
(Филип Хронек, Элиас Петтерссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По итогам матча Капризов был признан второй звездой. Россиянин набрал 83 очка (40 голов + 34 передачи) в 73 играх.
Благодаря этой победе "Миннесота" обеспечила себе место в плей-офф НХЛ. Команда с 96 очками идет на третьем месте в Центральном дивизионе, "Ванкувер" (52 очка) располагается на восьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах "Даллас Старз" дома обыграл "Виннипег Джетс" (3:0), а "Эдмонтон" на своем льду нанес поражение "Чикаго Блэкхокс" (3:1). Российский нападающий "Ойлерз" Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой.
