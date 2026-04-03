Состояние Луческу после сердечного приступа стабилизировалось

"Возвращаясь к первоначальному сообщению, уточняем, что в данный момент пациент проходит специализированное кардиологическое лечение, нет новых патологических изменений. Пациент стабилен, находится в сознании и сотрудничает с медицинским персоналом. Мы сообщим публично, если появятся новые изменения в состоянии", - заявили в медучреждении.

В четверг Федерация футбола Румынии (FRF) объявила на сайте об уходе Луческу с поста главного тренера национальной команды в связи с истечением контракта. В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 29 марта стало известно, что Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды. Специалист объяснил, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции.