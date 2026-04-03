Защитник "Флориды" Куликов пропустит матч с "Бостоном" из-за перелома носа
01:13 03.04.2026 (обновлено: 01:14 03.04.2026)
Защитник "Флориды" Куликов пропустит матч с "Бостоном" из-за перелома носа
Защитник "Флориды" Куликов пропустит матч с "Бостоном" из-за перелома носа

Защитник "Флориды" Куликов пропустит матч НХЛ с "Бостоном" из-за перелома носа

© пресс-служба клуба "Флорида Пантерз"Российский хоккеист "Флориды Пантерз" Дмитрий Куликов
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский защитник "Флориды Пантерз" Дмитрий Куликов пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз" из-за перелома носа, сообщил главный тренер клуба Пол Морис.
Россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы Сенаторз" (6:3), который прошел в ночь на среду по московскому времени. 35-летний защитник покинул лед после того, как шайба попала ему в лицо.
Отмечается, что из-за повреждения Куликов не сыграет против "Бостона" в матче, который пройдет в ночь на пятницу по московскому времени, но может восстановиться к следующей игре команды.
"Посмотрим, как будет. Куликов хочет играть", - приводит слова Мориса сайт клуба.
В октябре Куликов получил травму, из-за которой позднее перенес операцию и пропустил более пяти месяцев. В марте россиянин был выведен из списка травмированных. В текущем сезоне защитник сыграл за клуб 17 матчей и не набрал очков.
Куликов становился обладателем Кубка Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. Всего на его счету 247 очков (50 голов + 197 передач) в 1035 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. На протяжении карьеры в лиге он также представлял "Питтсбург Пингвинз", "Анахайм Дакс", "Миннесоту Уайлд", "Эдмонтон Ойлерз", "Нью-Джерси Девилз", "Виннипег Джетс" и "Баффало Сейбрз".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Овечкин может завершить карьеру в НХЛ без прощального турне, пишут СМИ
2 апреля, 21:29
 
