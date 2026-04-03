Гол Литвинова признали лучшим в чемпионате России по футболу в марте - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Гол Литвинова признали лучшим в чемпионате России по футболу в марте
Гол Литвинова признали лучшим в чемпионате России по футболу в марте - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Гол Литвинова признали лучшим в чемпионате России по футболу в марте
Гол полузащитника московского "Спартака" Руслана Литвинова в ворота "Оренбурга" признан лучшим в чемпионате России по футболу в марте, сообщается в... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
спорт, россия, оренбург, руслан литвинов, спартак москва
Футбол, Спорт, Россия, Оренбург, Руслан Литвинов, Спартак Москва
Гол Литвинова признали лучшим в чемпионате России по футболу в марте

Гол Литвинова в ворота «Оренбурга» признан лучшим в чемпионате России

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гол полузащитника московского "Спартака" Руслана Литвинова в ворота "Оренбурга" признан лучшим в чемпионате России по футболу в марте, сообщается в Telegram-канале турнира.
За гол спортсмена проголосовало 38% болельщиков. Литвинов отличился в матче 22-го тура, который прошел в Оренбурге 22 марта и завершился со счетом 2:0 в пользу "Спартака". На 25-й минуте спортсмен забил мяч из-за пределов штрафной.
На награду также претендовали Дардан Шабанхаджай ("Рубин"), Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев (оба - "Динамо"), Адриан Бальбоа ("Нижний Новгород"), Георгий Мелкадзе ("Ахмат"), Маркиньос ("Спартак"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Максим Глушенков ("Зенит") и Зелимхан Бакаев ("Локомотив").
Литвинову 24 года, в текущем сезоне он сыграл 25 матчей и забил два мяча. Спортсмен является победителем Кубка России (2022) в составе "Спартака".
Выживут не все: кого уволят после лютого финиша в чемпионате России
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
