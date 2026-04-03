"Вся кровь высохла": великого Гаттузо заслуженно выгнали из сборной Италии

Cборная Италии по футболу снова меняет тренера. Чемпион мира 2006 года, легенда местного спорта Дженнаро Гаттузо ушел в отставку после сенсационного непопадания команды на чемпионат мира 2026 года. РИА Новости Спорт — об ожидаемом решении по разочаровавшему специалисту и потенциальных сменщиках харизматичного итальянца.

Без мундиаля 16 лет

Это все про бедных итальянцев. Полуфинал пройден на "отлично", особых проблем с командой Северной Ирландии не возникло. Да и фортуна как будто благоволила футболистам Гаттузо: Босния и Герцеговина прихлопнула Уэльс в серии пенальти и порадовала итальянцев. Видео с реакцией "скуадра адзурры", довольных поражением валлийцев, быстро разлетелось по соцсетям.

Возможно, победи Уэльс, Италия бы настроилась на выездной финал "стыков" совсем по-другому. А пока лишь констатируем, что хищник в итоге оказался добычей.

Во вторник "скуадра адзурра" в серии пенальти неожиданно уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации ЧМ и теперь не полетит на мировое первенство в Северную Америку. Счастье было очень близко: повели в счете, уверенно держались первую половину встречи… Но фол последней надежды прямо перед перерывов все испортил. Фаворит чудом продержался до серии пенальти, где умудрился дважды ошибиться (удар мимо ворот плюс перекладина). Боснийцы же били без промаха.

Вот и получается, что сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года. Без "скуадры адзурры" прошли российский мундиаль восьмилетней давности, катарский ЧМ-2022 — теперь еще и на историческом турнире с 48 командами путевки не нашлось. Настоящая трагедия для нации, живущей "спортом номер один" и не забывшей о триумфе на Евро-2020, который был как вчера.

Интересный факт: еще никогда сборная-победитель чемпионата мира не пропускала три мундиаля подряд.

"По-прежнему горжусь своими ребятами"

Гаттузо был шокирован результатом ничуть не меньше фанатов. Но поражение принял достойно, не оправдываясь, но найдя правильные слова в черный день футбола Италии:

« "Ребята не заслужили этого, несмотря на все усилия, любовь к игре и целеустремленность. У нас было три шанса, а большинство их навесов едва задевали наши ворота. Я по-прежнему горжусь своими ребятами. Если сегодня ткнуть меня кинжалом, ничего не выйдет, вся моя кровь высохла. Это было важно для итальянского футбола, и очень тяжело потерпеть такое поражение. Я не хочу говорить о судье или чем-то подобном, но сегодня все честно, это футбол. Я в футболе много лет, я праздновал и меня побеждали, как сегодня, но с этим трудно смириться. И вот мы снова говорим о том, что не попали на чемпионат мира. Я лично приношу извинения, но эти ребята выложились на полную". (Football Italia)

И пока СМИ разносили инсайд, что спортивные чиновники в Италии хотят, чтобы Гаттузо продолжил работать со сборной, главному тренеру итальянцев припомнили его обещание, которое он давал еще в октябре прошлого года:

« "Если мы не пройдем квалификацию на чемпионат мира, я уеду из Италии и буду жить далеко от нее. Я уже далековато, но поеду еще дальше".

Свое слово Дженнаро сдержал. Пути со сборной Италии у него ожидаемо разошлись, и теперь федерация спокойно может искать нового тренера. Следующий официальный матч у команды состоится только в конце сентября.

« "С тяжелым сердцем, не достигнув поставленной цели, я считаю, что мое время в качестве тренера национальной сборной подошло к концу. Для меня было честью руководить национальной сборной и делать это с группой игроков, которые продемонстрировали преданность и самоотверженность", — заявил специалист.

За день до отставки Гаттузо о своем уходе из сборной сообщила еще одна легенда — Джанлуиджи Буффон, который занимал пост главы делегации "скуадры адзурры". Он покинул пост вслед за президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной.

"Теперь, когда президент Гравина решил уйти, я чувствую себя свободным совершить то, что считаю ответственным поступком. Несмотря на искреннюю убежденность в том, что мы проделали огромную работу для командного духа и единства вместе с Рино Гаттузо и всеми сотрудниками за то очень короткое время, которое было у сборной, главная цель заключалась в том, чтобы вернуть Италию на чемпионат мира. И нам это не удалось. Правильно оставить тем, кто придет после, свободу выбора человека, которого они посчитают наиболее подходящим для исполнения моей роли", — обозначил великий кипер.

Италия зовет на помощь

Кандидатов на вакантную должность двое. И оба тренера достойные, обладающие куда большим опытом, чем Гаттузо: