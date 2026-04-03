Футболисты "Локомотива" Батраков и Пиняев могут пропустить дерби

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Окончательное решение об участии получивших повреждения футболистов "Локомотива" Алексея Батракова и Сергея Пиняева в московском дерби против "Спартака" будет принято ближе к матчу, сообщил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 5 апреля на стадионе "красно-белых".
05 апреля 2026 • начало в 19:30
Пиняев получил травму 5 марта в матче Кубка России против тульского "Арсенала" (2:1). Батраков был вызван в сборную России на мартовские товарищеские игры против команд Никарагуа (3:1) и Мали (0:0), но из-за повреждения, полученного в матче 22-го тура РПЛ против тольяттинского "Акрона" (5:1), остался в расположении "Локомотива". В среду агент игрока Владимир Кузьмичев сообщил РИА Новости, что полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе.
"Медицинскому штабу удалось привести Батракова в полный порядок. Начал частично тренироваться в общей группе. Перед игрой примем решение о его участии. Пиняев продолжает тренироваться индивидуально, набирает кондиции. Пока еще у нас есть время, чтобы принять решение, будет ли он в заявке на игру", - сказал Галактионов, которого цитирует сайт клуба.
Также тренер отметил, что вернувшимся из расположения сборной футболистам Дмитрию Воробьеву и Александру Сильянову понадобится некоторое время для восстановления.
"Воробьев и Сильянов провели недавно полноценный матч в своей национальной сборной. Им немного времени требуется для восстановления. Завтра они вернутся в общую группу и будут готовиться к матчу со "Спартаком", - уточнил специалист.