В Госдуме рассказали о находке останков более 15 тысяч красноармейцев

ТВЕРЬ, 3 апр - РИА Новости. Останки более 15 тысяч бойцов и командиров Красной Армии были найдены в 2025 году в ходе поисковых работ на территории 37 российских регионов, а также в Белоруссии и Монголии, сообщила РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Госдумы Елена Цунаева.