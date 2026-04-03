В Госдуме рассказали о находке останков более 15 тысяч красноармейцев - РИА Новости, 03.04.2026
14:14 03.04.2026
В Госдуме рассказали о находке останков более 15 тысяч красноармейцев
Госдума РФ, Поисковое движение России
В Госдуме рассказали о находке останков более 15 тысяч красноармейцев

Депутат Цунаева: останки более 15 тысяч красноармейцев были найдены в 2025 году

ТВЕРЬ, 3 апр - РИА Новости. Останки более 15 тысяч бойцов и командиров Красной Армии были найдены в 2025 году в ходе поисковых работ на территории 37 российских регионов, а также в Белоруссии и Монголии, сообщила РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Госдумы Елена Цунаева.
"В прошлом году поисковики работали на территории 37 субъектов Российской Федерации, в том числе участвовали в поисковых работах на территории Белоруссии, на территории Монголии, (где в 1939 году происходили) события на реке Халхин-Гол", - сказала Цунаева.
Она отметила, что работы также проводились в Ленинградской области на местах сражений советско-финляндской войны, а также на Сахалине и на острове Шумшу в составе Курильской гряды, где шли бои с японскими войсками. "В 2025 году были подняты в общей сложности останки более 15 тысяч бойцов и командиров Красной Армии... Имен мы традиционно восстановили меньше", - уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что "Поисковое движение России" проводит не только полевые работы, у него много и других начинаний, например более 500 музейно-выставочных проектов по всей стране. "В прошлом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Институтом этнологии и антропологии РАН. Мы уже давно сотрудничаем, но сейчас вышли на новый уровень. Используем достижения фундаментальной науки для того, чтобы восстанавливать облик погибших защитников Отечества, тех, чьи имена нам неизвестны, но хотя бы облик мы можем остановить", - добавила Цунаева.
